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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

"Реал" готовий заплатити за зіркового гравця збірної Франції 272 млн євро

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Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе

Нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе може невдовзі переїхати у Мадрид.

Про це повідомляє французький журналіст Баптист Ріпарт.

За інформацією джерела, трансфер гравця збірної Франції коштуватиме мадридському клубу в 272 мільйони євро. Цю суму планується виплатити чотирма частинами.

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Наразі Мбаппе перебуває у розташуванні збірної Франції на чемпіонаті світу у Росії, де вже встиг забити 3 голи у 4 матчах. Також футболіст став наймолодшим бомбардиром в історії збірної Франції на чемпіонатах світу і другим після Пеле футболістом, який зробив в матчі чемпіонату світу дубль, будучи молодше 20 років.

В свою чергу, за ПСЖ 19-річний нападник в минулому сезоні провів 46 матчів у всіх турнірах і забив 21 м'яч при 16 гольових передачах.

Теги: Новини спорту Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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