Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві 26 травня. Все найважливіше та найцікавіше про цей матч – у анонсі "24".

15 вересня 2016 року стало відомо, що фінал Ліги чемпіонів сезону 2017-2018 відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня 2018 року. І от у боротьбі за омріяний кубок зійдуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль".

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Шлях до фіналу

Обидві команди пройшли непростий шлях до фіналу. Однак якщо "Реал", як переможець Ліги чемпіонів сезону 2016-2017, розпочинав одразу з групового турніру (так ще й з першого кошика), то "Ліверпуль" розпочинав з плей-офф кваліфікації. Там команда Юргена Клоппа у двох матчах перемогла німецький "Хоффенхайм" (2:1 на виїзді і 4:2 на "Енфілд роуд").

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У групі "Ліверпуль" потрапив до іспанської "Севільї", російського "Спартака" та словенського "Марібору". Не програвши жодного матчу (три перемоги та три нічиї) і забивши 23 голи, у плей-офф "червоні" потрапили на "Порту". На виїзді "Ліверпуль" розгромив суперників 5:0, а вдома зіграв у безгольову нічию. Далі були "Манчестер Сіті" (3:0 вдома та 2:1 на виїзді). У півфіналі "Ліверпуль" зіграв з "Ромою". В Англії "мерсисайдці" вели у рахунку 5:0, однак зіграли 5:2. У Римі ж команда поступилася 4:2. І пройшла у фінал.

Watching the boys in Rome last week taking us one step closer to something very special. Knee surgery was a success and the hard work has already begun pic.twitter.com/uku0Ico18F — Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) 10 травня 2018 р.

Щодо "Реалу", то в групі "вершкові" грали з дортмундською "Боруссією" Андрія Ярмоленка, кіпрським АПОЕЛем та англійським "Тоттенхемом". Саме останньому мадридці і програли єдиний матч у групі, зайнявши друге місце. у 1/8 фіналу "Реал" потрапив на ПСЖ і пройшов їх, перемігши у двох матів. За парижан не зумів в цих матчах зіграти їх зірковий форвард Неймар. Чвертьфінал ж виявився повтором фінального матчу Ліги чемпіонів попереднього сезону – "Реалу" протистояв італійський "Ювентус". І тут без скандалів не обійшлося. У першому матчі на виїзді іспанці розгромили італійський клуб 3:0. Натомість вдома з таким же рахунком програвали аж до останньої хвилини матчу, аж поки суддя Майкл Олівер не призначив пенальті у ворота "Ювентуса". Таке рішення не надто сподобалося голкіперу Джанлуїджі Буффону, за що він отримав червону картку. Роналду ж реалізував пенальті на 90+7 хвилині. Саме завдяки цьому голу його команда пройшла у наступний раунд.

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Півфінал подарував протистояння "Реалу" та мюнхенської "Баварії". І знову мадридці перемагають на виїзді. Тільки цього разу 2:1. Проблеми у "вершкових" були і у домашньому матчі, якби не результативна помилка воротаря мюнхенців Свена Ульрайха, якою скористався Карім Бензема. Команди зіграли у нічию 2:2.

Який це фінал для "Реалу" та "Ліверпуля"

"Реал" третій рік поспіль виходить у фінал Ліги чемпіонів. Два попередні рази – у матчах з іспанським "Атлетіко" та вже згаданим "Ювентусом" перемогу здобували саме "вершкові". Загалом вже для мадридського "Реалу" це буде шістнадцятий фінал. На рахунку клубу перемоги у дванадцяти фіналах Кубка та Ліги чемпіонів (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017). Ще у трьох фіналах "Реал програв (1962, 1964, 1981). Мадридці стали першою командою за час існування Ліги чемпіонів УЄФА, яка тричі поспіль вийшла до фіналу. Рекордом же лишається п'ять поспіль фіналів Кубка чемпіонів, які завершились перемогою "Реалу".

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Для "Ліверпуля" київський фінал стане восьмим в історії. До 2018 року англійський клуб здобував Кубок європейських чемпіонів 5 разів (у 1977, 1978, 1981, 1984 та 2005 роках) та ще двічі поступався у фіналах (у 1985 та 2007 роках).

Між собою команди грали п'ять разів. Один з цих матчів припав на фінал 1981 року. Тоді перемогу у фіналі на "Парк де Пренс" здобув саме "Ліверпуль" завдяки єдиному голу Алана Кеннеді.

Окрім того у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2008–2009 "Ліверпуль" двічі святкував перемогу над "Реалом" з загальним рахунком 5:0. На груповому етапі Ліги чемпіонів 2014–2015 вже "вершкові" не залишили жодних шансів мерсисайдцям за підсумками двох матчів 4:0.

Персонажі протистояння

Варто відзначити, що це буде матч, в якому зіграють претенденти на звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів. Загалом таких четверо. Лідирує Кріштіану Роналду – в нього 15 забитих голів. Далі слідують одразу троє гравців "Лверпуля" – у Садьйо Мане 11 забитих голів, у Моххамеда Салаха та Роберто Фірміно – по 10 результативних ударів.

Головним арбітром зустрічі буде серб Милорад Мажич.

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Ймовірні склади команди

Навряд чи тренери Зінедін Зідан чи Юрген Клопп вдадуться до ротації складів. Єдина причина для замін – травма. Відтак у "Ліверпуля" у воротах гратиме Каріус. У захисті вийдуть Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк та Робертсон. Каріус. За середину поля відповідатимуть Хендерсон та Вейналдум. Під питанням тільки участь Мілнера, який може не встигнути відновитися до матчу. Атакувальне тріо складуть Салах, Мане та Фірміно.

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Щодо "Реалу", то у воротах діятиме Навас. Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело складуть оборонну лінію. Каземіро, Кроос, Модріч будуть діяти в центрі. Попереду точно гратимуть Роналду та Бензема. На ще одну позицію претендують Іско, Бейл, Асенсіо чи Лукас Васкес.

Гроші учасникам

Окрім трофею, фіналісти отримають і чималі кошти. Переможцю Ліги чемпіонів додатково гарантовані 15,5 мільйона євро, фіналісту – 11 мільйонів євро. До цього Ліверпуль вже гарантовано заробив 38,7 мільйона євро, у той час як "Реал" на 500 тисяч євро більше – 39,2 мільйона євро

Окрім того, переможець Ліги чемпіонів зіграє матч за Суперкубок УЄФА, де фіналіст отримає 3 мільйони євро, а переможець матчу – 4 мільйони євро.

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Варто зазначити, що переможець при наступному жеребкуванні потрапляє у перший кошик (обидва клуби гарантували собі участь у ЛЧ наступного сезону). В іншому випадку "Реал" жеребкуватиметься з другого кошика, а "Ліверпуль" – з третього.

Перегляд в Україні

Окрім щасливчиків, які зможуть побачити матч на стадіоні, в Києві на Контрактовій площі розмістять екран для масового перегляду гри. Це буде вперше в історії проведення Ліги чемпіонів. До цього УЄФА не практикувало таку річ. Загалом в Києві діятиму чотири фан-зони. Найбільша з них – на Хрещатику.