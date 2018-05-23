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Реал – Ліверпуль: де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів

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Реал – Ліверпуль дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів 26 травня 2018
Реал – Ліверпуль дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів 26 травня 2018

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві 26 травня. Де дивитися гру онлайн – у матеріалі сайту "24".

Матч "Реал" – "Ліверпуль" розпочнеться о 21:45 годині 26 травня на НСК "Олімпійський". Для тих любителів футболу, які не зможуть потрапити на стадіон, буде пряма трансляція матчу.

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Традиційно права на більшість показів футбольних матчів в Україні належать медіахолдингу "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2" та "НЛО TV". Саме вони і транслюватимуть матч у прямому ефірі на телеканал "Україна" та "Футбол 1".

Коментувати фінал Ліги чемпіонів буде Віктор Вацко.

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Окрім можливості глянути показ по телевізору, на сайті каналів "Футбол" теж буде доступна трансляція. Вона платна. За перегляд одного матчу – 29 гривень. Для бажаючих дивитися футбол цілий місяць на сайті каналу – 59 гривень.

Для тих, хто буде в Києві, буде можливість побачити футбол на великому екрані – на Контрактовій площі у фан-зоні. До речі, це вперше УЄФА дозволили провести таку трансляцію.

Традиційно текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол 24". А звіт з матчу – на сайті "24".

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До слова, матч покажуть у 226 країнах

 

Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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