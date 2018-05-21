Реал – Ліверпуль: прогноз букмекерів на фінал Ліги Чемпіонів

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві 26 травня. Букмекери визначилися з фаворитом цього матчу.

"Реал" може третій раз поспіль виграти Лігу чемпіонів. Такої думки притримуються букмекери у "Фаворит спорт". На підсумкову перемогу "Реалу" там коефіцієнт 1,63, у той час як на те, що загалом трофей виграє "Ліверпуль" – 2,35.

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Те, що "Реал" переможе в основний час – 2,15, перемога "Ліверпуля" за 90 хвилин – 3,20. Коефіцієнт на те, що команди не визначать переможця в основний час і зіграють у нічию – 3,80.

У те, що як мінімум один гол у цьому матчі буде забитий в основний час, букмекери майже не сумніваються. Відтак "тотал більше 1,0" лише 1,01, а "тотал менше 1,0" – аж 12,50. При цьому "тотал більше 2,0" – 1,17, а "тотал більше 3,0" – 1,66. Більший коефіцієнт на те, що "Реал" заб’є – "тотал більше 0,5" – 1,11, у той час як у "Ліверпуля" коефіцієнт 1,18. У те, що обидві команди заб’ють – 1,38.

Щодо точного рахунку, то найбільш ймовірним вважається нічия 1:1 – 7,50. Далі йде перемога "Реала" 2:1 – 9,50, нічия 2:2 – 10,0, перемога "Ліверпуля" 2:1 – 11,25, а також перемога "вершкових" 1:0 та 2:0 – по 12,5. Перемога "Реалу" 3:1 більш ймовірна, аніж перемога "Ліверпуля" 1:0 чи 2:0 – 12,75 проти 13,5 чи 15,0.

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Букмекери William Hill теж вважають, що у підсумку трофей забере "Реал" – 1,73. На здобуття Кубку Ліги чемпіонів "Ліверпулем" – 2,25. Варто додати, що 2,25 – коефіцієнт на перемогу "Реалу" в основний час. Те, що англійцям вистачить 90 хвилин для перемоги у фіналі – 3,20. Нічия отримала коефіцієнт 3,75.

Ймовірність того, що Кріштіану Роналду заб’є перший гол за "Реал" – 2,50. Далі слідують Гарет Бейл – 4,00 та Карім Бензема – 4,33. Щодо "Ліверпуля", то тут найбільш ймовірним автором голу є Моххамед Салах – 2,60. Те, що першим відзначиться Роберто Фірміно – 4,20. До слова, ймовірність, що першим за "Ліверпуля" заб’є Денні Інгс, який зазвичай сидить у запасі (вийшов на заміну у 4 матчах ЛЧ, жодного забитого гола), є значно вища, аніж у Садійо Мане, який за 10 ігор забив 11 голів у Лізі чемпіонів – 4,50 проти 4,80.

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Фаворитом фіналу "Реал" вважають і у Betfair. Ймовірність завоювання кубка іспанцями – 1,66, англійцями – 2,2. Загалом тут коефіцієнти схожі на попередні, відрізняються лише незначно. Так, перемога "Реалу" в основний час – 2,20, "Ліверпуля" – 3,10. Нічия у матчі – 3,70.

Щодо точного рахунку, найменший коефіцієнт у нічиї 1:1 – 7,00. Далі нічия 2:2 – 9,50, перемога 2:1 – 10,0 для "Реалу" та 12,0 – для «Ліверпуля».

Серед авторів голів у цьому матчі – Кріштіану Роналду 1,66, Моххамед Салах – 1,90.

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PariMatch ставку на перемогу "Реалу" у Лізі чемпіонів виставив на рівні 1,67, у той час як на "Ліверпуль" – 2,28. На те, що "Реал" здобуде перемогу у матчі за 90 хвилин – 2,20, "Ліверпуль" – 3,20. Нічия у матчі – 3,75.

Ймовірність того, що хоча б одна команда заб’є гол у першому таймі – 1,25, на те, що за перші 45 хвилин глядачі гол так і не побачать – 3,65.

Серед найбільш ймовірних рахунків: 1:1 – 8,60, перемога "Реалу" 2:1 – 9,20. Аналогічний рахунок на користь "Ліверпуля" – 11,0.

Можна зробити і ставку, що "Реал" переможе 1:0, 2:0 чи 2:1 – коефіцієнт 4,30. Щодо "Ліверпуля", то перемоги з рахунком 1:0, 2:0 чи 2:1 – 5,30.

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