"Реал" може повернути Луніна з оренди в "Леганесі"

Іспанський "Реал" не задоволений ігровим часом, який отримує український воротар Андрій Лунін у "Леганесі". "Вершкові" можуть повернути голкіпера з оренди, щоб віддати в інший клуб, де він гратиме частіше.

Невдоволення мадридців викликає те, що Лунін зіграв лише в одному матчі за "Леганес" – у кубковому матчі проти "Райо Вальєкано", де голкіпер пропустив два голи (матч закінчився у нічию 2:2), повідомляє видання AS.

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При цьому, за орендною угодою, українець має зіграти мінімум 15 матчів за сезон. Однак тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно більше довіряє Івану Куельяру. Варто відзначити, що якщо Лунін не зіграє цю кількість матчів, на "Леганес" може очікувати штраф згідно орендної угоди.

Нагадаємо, Лунін влітку перебрався в "Реал" з луганської "Зорі". Воротар провів збір з мадридським "Реалом", однак згодом відправився в оренду через те, що у клуб перейшов бельгієць Тібо Куртуа, у той час як у команді ще залишається досвідчений Кейлор Навас