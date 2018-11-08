17:01
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      "Реал" може повернути Луніна з оренди в "Леганесі"

      215 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін / AS

      Іспанський "Реал" не задоволений ігровим часом, який отримує український воротар Андрій Лунін у "Леганесі". "Вершкові" можуть повернути голкіпера з оренди, щоб віддати в інший клуб, де він гратиме частіше.

      Невдоволення мадридців викликає те, що Лунін зіграв лише в одному матчі за "Леганес" – у кубковому матчі проти "Райо Вальєкано", де голкіпер пропустив два голи (матч закінчився у нічию 2:2), повідомляє видання AS.

      Читайте також: Як українських вболівальників через примхи Луческу залишили без матчу збірної України

      При цьому, за орендною угодою, українець має зіграти мінімум 15 матчів за сезон. Однак тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно більше довіряє Івану Куельяру. Варто відзначити, що якщо Лунін не зіграє цю кількість матчів, на "Леганес" може очікувати штраф згідно орендної угоди.

      Нагадаємо, Лунін влітку перебрався в "Реал" з луганської "Зорі". Воротар провів збір з мадридським "Реалом", однак згодом відправився в оренду через те, що у клуб перейшов бельгієць Тібо Куртуа, у той час як у команді ще залишається досвідчений Кейлор Навас

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сьогодні , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сьогодні , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Дейнега
      IT-курси – очікування та реальність
      сьогодні , 15:00 IT-курси – очікування та реальність
      Олекса Коба
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сьогодні , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      сьогодні , 12:00 Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      Артем Овдієнко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Вісенте Дель Боске оприлюднив попередню заявку збірної Іспанії
       11 травня 2010 , 11:00
      Петер Саган втратив жовту майку лідера на Pro Cycling Challenge
       21 серпня 2013 , 10:22
      "Мілан" вивчає можливість купівлі у "Динамо" Ленса
       16 серпня 2014 , 15:07
      Екс-гравець "Шахтаря" відзначився дебютним голом за китайський клуб
       1 березня 2016 , 15:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук