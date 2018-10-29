"Реал" офіційно звільнив головного тренера
"Реал" на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення тренера Хулена Лопетегі.
Останнім матчем для наставника на чолі мадридців став поєдинок з "Барселоною", який вони програли з рахунком 1:5.
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Тимчасовим наставником призначений керівник молодіжної команди Сантьяго Соларі, а клуб поки займається пошуками нового тренера.
За 4,5 місяця, які "королівський клуб" провів під керівництвом іспанця, "Реал" встиг встановити кілька нових антирекордів. Після 10-ти турів чемпіонату Іспанії мадридці знаходяться на 9-й сходинці турнірної таблиці.
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Джерело: 24 Канал
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