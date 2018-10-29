03:27
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
      Вєсті.UA
      20:52, 29 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Реал" офіційно звільнив головного тренера

      436 Читать новость на русском
      "Реал" звільнив Хулена Лопетегі
      "Реал" звільнив Хулена Лопетегі

      "Реал" на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення тренера Хулена Лопетегі.

      Останнім матчем для наставника на чолі мадридців став поєдинок з "Барселоною", який вони програли з рахунком 1:5.

      Читайте також: Головного тренера "Зорі" оштрафували за ДТП в Запоріжжі

      Тимчасовим наставником призначений керівник молодіжної команди Сантьяго Соларі, а клуб поки займається пошуками нового тренера.

      За 4,5 місяця, які "королівський клуб" провів під керівництвом іспанця, "Реал" встиг встановити кілька нових антирекордів. Після 10-ти турів чемпіонату Іспанії мадридці знаходяться на 9-й сходинці турнірної таблиці.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 29 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 жовтня: жахлива авіакатастрофа в Індонезії, Гонтарева знайшла роботу
      29 жовтня , 22:50 Головні новини 29 жовтня: жахлива авіакатастрофа в Індонезії, Гонтарева знайшла роботу
      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      29 жовтня , 22:00 Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      Злой Одессит
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      29 жовтня , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"
      29 жовтня , 21:02 Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"
      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      29 жовтня , 20:36 Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      Артем Овдієнко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Велоспорт: Бельгієць Джанні Меерсман вдруге виграв етап на Турі Романдії
       26 квітня 2013 , 21:10
      На матчі Росія - Молдова прославляють Гіркіна і Безлєра. ФОТО
       12 жовтня 2014 , 19:52
      На московському дербі вивісили прапор "Новоросії" (ФОТО)
       17 травня 2015 , 17:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук