"Реал" оголосив ім'я нового тренера команди

Головний головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі офіційно стане новим наставником іспанського Реалу, замінивши на посаді Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Реал Мадрид".

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Лопетегі очолить команду одразу після Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбудеться в Росії і завершиться 15 липня.

Контракт 51-річного тренера з "Реалом" розрахований на 3 роки.

Зазначимо, Лопетегі тренує збірну Іспанії з 2016 року. При ньому команда провела 19 матчів і не програла жодного (13 перемог, 6 нічиїх). До цього фахівець працював у "Порту" та молодіжних і юнацьких збірних Іспанії.

Також, наразі не повідомляється, чи буде Лопетегі поєднувати роботу в "Реалі" та в національній збірній.

Нагадаємо, 31 травня головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан оголосив про відставку. Причиною такого рішення Зідан назвав те, що клубу потрібен новий підхід, щоб він міг продовжувати перемагати.