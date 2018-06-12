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"Реал" оголосив ім'я нового тренера команди

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Хулен Лопетегі офіційно очолить "Реал Мадрид"
Хулен Лопетегі офіційно очолить "Реал Мадрид" / Фото з відкритих джерел

Головний головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі офіційно стане новим наставником іспанського Реалу, замінивши на посаді Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Реал Мадрид". 

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Лопетегі очолить команду одразу після Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбудеться в Росії і завершиться 15 липня.

Контракт 51-річного тренера з "Реалом" розрахований на 3 роки. 

Зазначимо, Лопетегі тренує збірну Іспанії з 2016 року. При ньому команда провела 19 матчів і не програла жодного (13 перемог, 6 нічиїх). До цього фахівець працював у "Порту" та молодіжних і юнацьких збірних Іспанії.

Також, наразі не повідомляється, чи буде Лопетегі поєднувати роботу в "Реалі" та в національній збірній.

Нагадаємо, 31 травня головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан оголосив про відставку.  Причиною такого рішення Зідан назвав те, що клубу потрібен новий підхід, щоб він міг продовжувати перемагати.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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