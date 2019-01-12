"Реал" отримав нову пропозицію по Луніну

Іспанська "Уеска" шукає нового голкіпера й не проти підписати контракт з українським воротарем Андрієм Луніним. "Синьо-гранатові" хочуть орендувати 19-річного українця.

Наразі невідомо, чи можлива така оренда, оскільки мадридський "Реал", якому належить контракт Луніна, віддав гравця в оренду "Леганесу".

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Водночас авторитетне іспанське видання Marca інформує, що "Уеска" вже направила в мадридський клуб офіційний запит про оренду Луніна.

У поточному сезоні 19-річний українець провів 4 матчі, в яких пропустив 2 м'ячі. "Уеска" ж наразі посідає останнє місце в іспанські Ла Лізі.

Нагадаємо, що головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно висловив бажання зберегти Андрія Луніна в зимове трансферне вікно. Однак, за його словами, цю позицію все одно потрібно підсилити.