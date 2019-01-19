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      "Реал" переміг "Севілью" та піднявся на третю сходинку Прімери

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      "Реал" не має наміру залишатися без медалей. Мадридці, що переживають не найкращий період у своїй історії, все ж змогли розібратися із прямим конкурентом у боротьбі за третю сходинку Прімери – "Севільєю".

      Щоправда і цей тріумф дався королівському клубу не без проблем.

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      Андалусійці тримали свої ворота на замку аж до сімдесят восьмої хвилини. Не встояли лише перед надпотужним дуже дальнім пострілом Каземіро. 

      Вже в компенсований час своє вагоме слово сказав і володар золотого м’яча Лука Модріч, який і підсумував остаточний рахунок, – 2:0. "Реал" перериває серію із двох поспіль поразок від "Севільї" та відсовує андалусійців на четверте місце Прімери.

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      Теги: Спорт Реал Футбол ФК Севілья
      Джерело: 24 канал
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