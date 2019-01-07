"Реал" повторив свій найгірший результат у ХХІ столітті

Іспанський гранд набрав усього 30 очок за 18 турів чемпіонату, зазнавши шість поразок – стільки команда мага за увесь минулий сезон.

"Реал" продовжує штормити, королівський клуб фактично вибув з чемпіонських перегонів у цьому сезоні.

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Востаннє так погано "Реал" проводив сезон аж 13 років тому. Після втрати очок у грі зі "Сосьєдадом" "Реал" відділяє від першого місця, які посідає "Барселона", аж десять очок. І ще жодна команда в історії чемпіонатів Іспанії не ставала чемпіоном, поступаючись лідерові більш, ніж дев'ятьма заліковими пунктами. До того ж, "Реал" опустився на п'яту сходинку в турнірній таблиці, пропустивши вперед "Алавес".

"Барселона", лідер Ла Ліги, здолала "Хетафе" з рахнком 2:1 і закріпилася на вершині, відірвавшись від "Атлетіко" на п'ять очок. "Матрацники" ж розійшлися миром із "Севільєю" – 1:1.

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