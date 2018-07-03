"Реал" прийняв пропозицію продати Роналду в "Ювентус" – ЗМІ

Гравець мадридського "Реалу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду близький до переходу в італійський "Ювентус".

Про це пише видання Marca.

Гравцеві пропонується контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн. євро за сезон, тобто, на загальну суму 120 мільйонів євро.

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Про якісь переговори між представниками двох клубів не повідомляється. Однак відомо, що в контракті Роналду прописана "клаусула" (відступні) у сумі 1 мільярд євро, але, зрозуміло, такі гроші платити ніхто не буде.

Нагадаємо, що Роналду відмовився від нового контракту з "Реалом" із зарплатою 25 мільйонів євро. Футболісту не подобається, що він отримує менше за Ліонеля Мессі та Неймара.