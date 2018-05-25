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"Реал" розгромив "Ліверпуль", але не зумів обіграти "Друзів Шевченка" у Києві

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"Реал" розгромив "Ліверпуль", але не зумів обіграти "Друзів Шевченка" у Києві

У Києві в рамках святкування проведення фіналу Ліги чемпіонів відбувся турнір, участь у якому взяли зірки світового футболу. Глядачі ж побачили чималу кількість голів.

У міні-турнірі виступили чотири команди – "Зірки Реалу", "Зірки Ліверпуля", "Друзі Шевченка" та "Зірки Ліги чемпіонів". Вони грали на невеликом газоні на Хрещатику 5 на 5.

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У першому матчі "Друзі Шевченка" перемогли "Зірок Ліги чемпіонів" з рахунком 5:1. А "Зірки Реалу" розгромили колишніх футболістів "Ліверпуля" 9:3. Відтак у фіналі зійшлися українські гравці (за них виступали двоє іноземців-фристайлерів) та екс-гравці "Реалу".

Виявити переможця у грі не вдалося – команди зіграли 3:3. За українців забивали Олег Лужний, Андрій Воронін та Сергій Ребров.

Варто додати, що тренерами "Друзів Шевченка" виступили брати Віталій та Володимир Кличко. Однак під час матчу вони навіть вийшли на поле та зіграли за команду. Також у цьому турнірі зіграв і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Зазначимо, що "Ліверпуль" виграв свій матч за третє місце у "Зірок Ліги чемпіонів" 2:1.

Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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