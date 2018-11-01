"Реал" розгромив "Мелілью" у 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Мадридської кризи немов і не було. Вже у першому матчі після звільнення наставника Хулена Лопетегі "Реал" зумів здобути впевнену перемогу.

У 1/16 фіналу матчі Кубка Іспанії команда під керівництвом Сантьяго Соларі розгромила представника третього за рангом дивізіону "Мелілью".

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Граючи напіврезервним складом, королівська команда ввігнала у ворота суперників 4 голи. Точні удари Бензема, Асенсіо, Одріосоли та Гонсалеса дозволили мадридцям забезпечити собі комфортну перевагу напередодні домашньої гри.

А от "Барселона" у грі проти "Леонеси" обмежилася одним забитим м’ячем. Перемогу каталонцям приніс ударом головою Клеман Ленгле, для якого цей гол став дебютним у складі "Барси". Тож 1:0.

Матчі-відповіді цієї стадії відбудуться на початку грудня.