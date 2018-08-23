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"Реал" скористається тиском УЄФА, щоб купити зіркового форварда

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Кіліан Мбаппе може перейти в "Реал"
Кіліан Мбаппе може перейти в "Реал"

Ще до закриття трансферного вікна мадридський "Реал" можу здійснити зірковий трансфер. «Вершкові» можуть підписати француза Кіліана Мбаппе, який виступає за ПСЖ. А допомогти їм може УЄФА.

Річ у тім, що ПСЖ має виплатити 180 мільйонів євро "Монако" за Мбаппе. До цього нападник перебував у паризькому клубі на правах оренди з обов’язковим викупом гравця. Але якщо ПСЖ заплатить таку суму, то порушить фінансовий фейр-плей, за що може бути відлучений від єврокубків. При цьому ПСЖ може порушити одразу два пункти – про перевищення витрат над доходами клубу, а також про перевищення ліміту рівня зарплати у клубі. Про це пише AS.

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При цьому УЄФА вітку знову відкрив справу проти ПСЖ щодо порушення іфнансового фейр-плей, яка була перед тим закритою.

Саме цим і намагатиметься скористатися "Реал". Мадридський клуб готовий викупити Мбаппе. "Вершкові" отримали 100 мільйонів євро від трансферу Роналду і готові їх витратити на покупку нового зіркового гравця.

Варто долати, що на руку "Реалу", окрім ймовірного тиску зі сторони УЄФА на ПСЖ, гратиме й те, що у Англії та Італії закрилися трансферні вікна. Відтак головні конкуренти з цих країн, які могли б посперечатися за Мбаппе, не зможуть втрутитися.

Однак чи піде на таке ПСЖ, чи шукатиме вихід із ситуації іншим шляхом (продажем інших гравців) – стане відомо вже невдовзі. ПСЖ має заплатити "Монако" у понеділок, 27 серпня. А трансферне вікно в Іспанії закриється лише 31 серпня.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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