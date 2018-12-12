Реал – ЦСКА: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Московський ЦСКА, який займає останнє місце в групі G, завітає на "Сантьяго Бернабеу". Росіяни спробують дати бій мадридському "Реалу", щоб випередити чеську "Вікторію" та вийти в плей-офф Ліги Європи. Матч можна буде переглянути по українському телебаченню.

Попри те, що матч "Реал" – ЦСКА розпочнеться о 19:55, канали "Футбол 1/2" вирішили не показувати його в прямому ефірі. Натомість на одному з них відбуватиметься трансляція матчу "Вікторія" – "Рома", а на іншому – огляд матчів вівторка, 11 грудня.

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Зате подивитися гру "Реал" – ЦСКА онлайн можна буде на сервіс інтернет-телебачення OLL.TV. Окрім прямої трансляції, на сайті можна буде передивлятися і моменти матчу. Та варто зазначити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та є платним. За 39 гривень можна переглядати відео 24 години. Місячний абонемент обійдеться в 69 гривень.

Нагадаємо, матч "Реал" – ЦСКА відбудеться у середу, 12 грудня. Початок матчу о 19:55. Відео голів та огляд – на сайті 24 Каналу.