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      Чи зуміє "Реал" розгромити московський ЦСКА: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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      Реал - ЦСКА: прогноз на матч 12 грудня 2018
      Реал – ЦСКА прогноз букмекерів

      Мадридський "Реал" єдиної поразки у цьогорічній Лізі чемпіонів зазнав саме у Москві у грі проти російського ЦСКА. Тож у матчі між цими командами "вершкові" зможуть взяти реванш у кривдників. Букмекери оцінили шанси обох команд на перемогу.

      Букмекери не сумніваються у тому, що "Реал" переможе у цьому матчі. У William Hill на їх перемогу виставили доволі малий коефіцієнт – 1,22. У той час як коефіцієнт на перемогу ЦСКА аж 13,00. Нічия у цьому матчі теж не надто ймовірна – 6,50. Для прикладу, показник на те, що "Реал" переможе, а у грі буде забито аж п'ять чи більше голів – 3,00. При цьому що центральний захисник мадридського клубу Серхіо Рамос має однакові шанси забити, як і нападник російського клубу Федір Чалов – 3,50 на їх гол.

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      Схожі коефіцієнти виставили і в PariMatch. Там перемога "вершкових" оцінена в 1,23. Перемога ЦСКА – 13,00. Нічия – 6,70. Для прикладу, ставка на "тотал матчу більше 4,5 гола" – 3,30.

      Найбільший коефіцієнт на перемогу ЦСКА виставили у Marathon bet – 13,25. При цьому що на "Реал" майже без змін з попередніми – 1,24. На нічию – 6,95.

      Найменший коефіцієнт на перемогу російської команди – у "Фаворит спорт". Їх експерти на цю подію дали лише 12,00. Щодо перемоги мадридського клубу, то вона оцінена в 1,23. Нічия – 6,75.

      Нагадаємо, матч "Реал" – ЦСКА відбудеться у середу, 12 грудня. Початок матчу о 19:55. Відео голів та огляд – на сайті 24 Каналу.

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Реал
      Джерело: 24 Канал
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