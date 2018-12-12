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      ЦСКА сенсаційно розгромив "Реал" у Лізі чемпіонів, але вилетів з турніру: відео голів

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      Реал - ЦСКА: відео голів, огляд матчу
      Реал – ЦСКА відео голів

      Московський ЦСКА доволі сенсаційно розгромив мадридський "Реал" на виїзді. Однак російському клубу це не допомогло потрапити хоча б до Ліги Європи.

      Реал – ЦСКА 0:3
      Голи: Чалов, 37, Щенніков, 43, Сігурдссон, 73

      Варто зазначити, що на цей матч "Реал" виставив доволі експериментальний склад. З гравців основи можна виділити лише воротаря Куртуа, захисника Марселу, півзахисника Іско та гравців атаки Бензема та Асенсіо. Бейл, Варан, Кроос, Карвахаль, Модріч та Лукас за цим матчем споглядали з лави запасних. Хоча троє з них згодом і вийшли на заміну.

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      Московський клуб двічі відзначився ще до перерви. Голи за ЦСКА забили Чалов та Щенніков. 

      Розгромним рахунок вже по перерві зробив Сігурдссон.

      Попри перемогу, ЦСКА вилітає з єврокубків. Російська команда набрала однакову кількість очок з чеською "Вікторією", але саме останні виходять у Лігу Європи. "Реал" же з першого місця вийшов з групи. Ще один учасник плей-офф Ліги чемпіонів – італійська "Рома".

       

      Теги: Ліга чемпіонів Футбол Спорт Реал
      Джерело: 24 Канал
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