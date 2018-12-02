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      "Реал" у прекрасному матчі обіграв "Валенсію": відео голів

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      "Реал" переміг "Валенсію"
      "Реал" переміг "Валенсію" / twitter.com/realmadrid

      Мадридський "Реал" продовжує виходити з тривалої кризи. Цього разу "вершкові" на власному полі приймали "Валенсію".

      Реал – Валенсія 2:0
      Голи:       Васс, 8 (авт.), Лукас, 83

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      "Вершкоі" від старту матчу почали тиснути на "кажанів". Перший момент виник у Каріма Бензема, який злету ледь не забив божевільний гол. М'яч зрадливо пролетів у декількох сантиметрах від рамки воріт. Однак стартовий штурм дав свої плоди. Карвахаль розібрався у штрафній з оборонцями гостей і зробив простріл. Ніхто з мадридців на пас Даніеля не відгукнувся. А ось Даніель Васс вирішив винагородити Карвахаля за старання у нападі й переправив м'яч у власні ворота.

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      Упродовж гри команди обмінялися декількома прекрасними моментами. Забивати могли, що мадридці, що левантійці, однак марнували нагоду за нагодою.

      "Реал" же вдруге покарав "кажанів" наприкінці зустрічі. Бензема віддав відмінну передачу на Лукаса Васкеса, якого ніхто не опікав у штрафному майданчику. Нападник "вершкових" не забарився і злету переправив м'яч у кут воріт Нето – 2:0.

       

       

      Перемога дозволила "Реалу" піднятися в топ-5. У свою чергу "Валенсія" перебуває на 14 місці.

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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