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      "Реал" у результативному матчі здолав "Жирону" в 1/4 фіналу Кубка Іспанії: відео

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      Реал – Жирона результат та огляд матчу
      Реал – Жирона результат та огляд матчу / ФК "Реал"

      Мадридський "Реал" і "Жирона" влаштували гольову феєрію у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

      Реал – Жирона 4:2
      Голи: Лукас Васкес, 18, Серхіо Рамос, 42 (пен.), 77, Бензема, 81 – Лосано, 7, Гранель, 66 (пен.)

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      "Жирона" відразу показала, що "Реалу" розслаблятися не доведеться, відкривши рахунок в дебюті зустрічі. Ентоні Лосано на 7-й хвилині з близької відстані замкнув навіс з лівого флангу у виконанні Рауля Гарсії Карнеро.

      Утім, вже за 11 хвилин Королівський клуб відновив паритет у грі. Лукас Васкес з меж штрафної розстріляв голкіпера "Жирони" після точної передачі від Альваро Одріосоли.

      на 42-й хвилині "Жирона" серйозно сфолила: Вінісіус "накрутив" оборонця на лінії штрафного майданчика і той його відверто збив на очах у рефері. Пенальті взявся бити Серхіо Рамос і знову переграв воротаря "паненкою".

      На 66 хвилині "Жирона" відповіла своїм точним ударом "з позначки". Маркос Льоренте зіграв рукою в своїй штрафній під час подачі гостей, арбітр миттєво вказав "на точку" – Алекс Гранелл виявився точним.

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      Другий гол у ворота "Реал" розлютив "вершкових" і ті впродовж трьох хвилин поставили крапку у матчі.

      Серхіо Рамос на 77 хвилині оформив дубль завдяки точному удару головою після навісу від Марсело. Остаточну крапку в грі поставив Карім Бензема. Форвард "Реала" на 80 хвилині ударом у порожні ворота після прострілу від Вінісіуса Жуніора зробив рахунок на табло 4:2, який вже протримався до фінального свистка.

      За тиждень суперників чекає матч-відповідь. Але в будь-якому випадку важко повірити, що Мадрид упустить перевагу.

      Відеоогляд матчу Реал – Жирона

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      Теги: Спорт Реал Футбол
      Джерело: 24 Канал
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