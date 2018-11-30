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      Реал – Валенсія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

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      Реал - Валенсія: прогноз на матч 01.12.2018
      Реал – Валенсія прогноз букмекерів

      У суботу, 1 грудня, мадридський "Реал" на власному полі прийматиме "Валенсію". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

      Мадридці і левантійці з різним успіхом вирішили свою долю в Лізі чемпіонів – "Реал" достроково забезпечив собі вихід в плей-оф з першого місця, а "Валенсія" абсолютно точно не покине третю позицію в квартеті, яка дасть їй право "знизитися" до Ліги Європи навесні. Тепер обидві команди зобов'язані зосередитися на внутрішніх справах, які, м'яко кажучи, йдуть у обох не кращим чином.

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      У PariMatch перемогу "Реалу" оцінили найменшим коефіцієнтом – 1,51. На "Валенсію" приймають з коефіцієнтом 6,00. Нічия у матчі – 4,80.

      Дещо інші коефіцієнти пропонує "Фаворит спорт". Їх експерти дають більший коефіцієнт на "Реал" та "Валенсію". Так, перемога господарів поля отримала 1,53, у той час як на гостей приймають з коефіцієнтом 6,25. Щодо нічиєї, то вона має значення 4,45.

      Та найбільший коефіцієнт на перемогу "Валенсії" – у Marathon bet – 6,65. На перемогу "Реал" приймають з коефіцієнтом 1,52. Якщо команди зіграють унічию – 4,60.

      Нагадаємо, що матч "Реал" – "Валенсія" відбудеться у суботу, 1 грудня. Початок зустрічі – о 21:45.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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