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      "Реал" впевнено вийшов у півфінал Кубка Іспанії: відео

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      Жирона – Реал результат та огляд
      Жирона – Реал результат та огляд / Фото з відкритих джерел

      Мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії переграв "Жирону" та вийшов у наступну стадію змагань.

      Жирона – Реал Мадрид 1:3 (перший матч – 2:4)
      Голи: Порро, 71 – Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

      Читайте також: "Барселона" розгромила "Севілью" та вийшла у півфінал Кубка Іспанії: відео

      На 27 хвилині "вершкові" відкрили рахунок у цьому протистоянні. Карім Бензема пробив з лінії штрафної точно за призначенням, завершивши таким чином неймовірну комбінацію з партнером по команді Даніелем Карвахалем. Під кінець першої половини зустрічі Бензема оформив дубль.

      На 71 хвилині господарі намагалися повернути інтригу. Педро Порро, перебуваючи під натиском двох опонентів, зумів пробити голкіпера "Реалу" Кейлора Наваса та скоротив відставання до мінімуму.

      Утім, останнє слово в цій дуелі все ж було за підопічними Сантьяго Соларі. Маркос Льоренте на 76 хвилині з-за меж штрафної потужним ударом надіслав ігровий знаряд точно в дальній кут.

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      Таким чином, "Реал" забезпечив собі вихід в півфінал Кубка Іспанії, куди раніше вийшли "Барселона", "Валенсія" і "Бетіс".

      Відеоогляд матчу Жирона – Реал

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      Теги: Спорт Футбол Реал
      Джерело: 24 Канал
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