"Реал" заробив найбільше у 2018 році, три клуби українців у топ-20

Аудиторська компанія Deloitte опублікувала свій щорічний рейтинг клубів Deloitte Football Money League, які найбільше заробили у сезоні 2017-2018.

У цьому рейтингу мадридський "Реал" повернувся на перше місце, обійшовши "Манчестер Юнайтед", який два попередні роки перебував на першій позиції. "Реал" став першим з футбольних клубів, чиї доходи перевищили 750 мільйонів євро – 750,9 мільйона євро.

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На другій позиції ще один іспанський клуб – "Барселона". "Синьо-гранатові" за цей період отримали дохід у розмірі 690,4 мільйона євро. "Манчестер Юнайтед" опинився лише на третій сходинці з доходом у 666 мільйона євро.

Загалом дохід 20 футбольних клубів за цей період склав 8,3 мільярда євро, що на 6% більше, аніж за рік до цього. Всі вони представлять топ-5 європейських чемпіонатів – Іспанію, Англію, Францію, Німеччину та Італію. При цьому у топ-10 одразу шість клубів з Англії.

Інфографіка щодо доходів футбольних клубів (натисніть для збільшення)

Варто додати, що у топ-20 входить одразу три клуби, у яких виступають українці. "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка розмістився на п’ятій позиції (568,4 мільйона євро). "Шальке" Євгена Коноплянки на 16-у місці (243,8 мільйона євро). Замикає топ-20 англійський "Вест Хем" (197,9 мільйона євро), куди влітку 2018 року перебрався Андрій Ярмоленко. До слова, його колишній клуб – дортмундська "Боруссія" – на 12-ій позиції (317,2 мільйона євро).

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