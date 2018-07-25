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"Реал" зажадав за свого футболіста рекордні 500 млн євро

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"Реал" оцінив Тоні Крооса у 500 млн євро
"Реал" оцінив Тоні Крооса у 500 млн євро

"Манчестер Юнайтед" намагався здійснити трансфер півзахисника "Реала" Тоні Крооса.

Англійський клуб запитував у іспанських колег інформацію про можливості придбання 28-річного футболіста. В "Королівському клубі" відповіли, що готові відпустити свого гравця в тому випадку, якщо отримають за Крооса не менш 500 мільйонів євро, повідомляє видання Tuttosport.

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Скоріше за все, "вершкові" просто хочуть залишити хавбека на "Сантьяго Бернабеу", а також припинити подальші трансферні чутки. В свою чергу, англійський клуб не готовий заплатити таку суму за одного гравця.

Нагадаємо, що в Мадрид Кроос перебрався влітку 2014 року з німецької "Баварії". Сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро. У минулому сезоні Тоні взяв участь в 27 зустрічах Прімери, відзначившись 5 голами і 7 ассистами.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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