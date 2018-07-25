"Реал" зажадав за свого футболіста рекордні 500 млн євро
"Манчестер Юнайтед" намагався здійснити трансфер півзахисника "Реала" Тоні Крооса.
Англійський клуб запитував у іспанських колег інформацію про можливості придбання 28-річного футболіста. В "Королівському клубі" відповіли, що готові відпустити свого гравця в тому випадку, якщо отримають за Крооса не менш 500 мільйонів євро, повідомляє видання Tuttosport.
Читайте також: Марадона знову потрапив у скандал: впіймали п'яного за кермом
Скоріше за все, "вершкові" просто хочуть залишити хавбека на "Сантьяго Бернабеу", а також припинити подальші трансферні чутки. В свою чергу, англійський клуб не готовий заплатити таку суму за одного гравця.
Нагадаємо, що в Мадрид Кроос перебрався влітку 2014 року з німецької "Баварії". Сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро. У минулому сезоні Тоні взяв участь в 27 зустрічах Прімери, відзначившись 5 голами і 7 ассистами.
Вибір редакції
-
У Росії відкрили кримінальну справу на Гриценка: з'явилась реакція екс-міністрасьогодні, 14:13
-
Ким була дівчинка, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві: ЗМІ оприлюднили інформаціюсьогодні, 13:03
-
Смертельна ДТП за участю Островського у Києві: у прокуратурі розповіли важливі деталісьогодні, 12:25