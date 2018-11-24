"Реал" зазнав розгромної поразки від "Ейбара": відео голів

У чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" ніяк не може оговтатися після того, як команду покинув Роналду. Цього разу "вершкові" зазнали розгромної поразки на виїзді від "Ейбара".

Ейбар – Реал 3:0

Голи: Ескаланте, 16, Енріч, 52, Кіке, 57

У першому таймі ніщо не візувало біди для "Реалу" – команда чимало атакувала, пробивала по воротах. В одному з епізодів Бензема вже перекинув голкіпера і м'яч летів у ворота, але захисник зумів вибити м'яч майже з лінії воріт. Небезпечний момент у "Ейбара" був ще перед тим – Кіке влучив у хрестовину воріт.

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Для того, щоб визначити, чи забив "Ейбар" перший гол, арбітру матчу довелося використовувати відеоповтор. Спочатку він його не зарахував, але вирішив скористатися технологією VAR. Доволі довга затримка – і от вже Ескаланте приймає вітання із забитим голом.

"Реал" міг зрівняти рахунок ще у першому таймі, але голкіпер впорався з ударом Бейла зі штрафного.

Другий тайм знову розпочався з голу "Ейбара", Цього разу Енріч пробив у дальній кут воріт Куртуа, а Рамос запізнився з підкатом.

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За декілька хвилин Кіке "добив" гостей, першим опинившись на добиванні. Він вже забивав у порожні ворота.

"Реал" програє і втрачає можливість піднятися у топ-4. Натомість "Ейбар" тепер вже на сьомій сходинці, і відстає від шостого "Реалу" лише на два очки.

Відеоогляд матчу Ейбар – Реал