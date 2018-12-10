"Реал" здобув четверту перемогу поспіль

Мадридський "Реал" здобув уже четверту перемогу у всіх турнірах, повернувшись при цьому до лігочемпіонівської четвірки іспанської "Прімери".

Щоправда три очки у грі проти Уески важко далися королівській команді. Читайте також: "Реал" та інші: визначилися всі учасники Клубного чемпіонату світу-2018 Попри швидкий гол Бейла, суперники аж ніяк не мали намірів так просто складати зброю. Тож до перемоги мадридців всерйоз долучився голкіпер Тібо Куртуа. В підсумку мадридці таки відстояли перевагу – 1:0. Від лідера "Барселони" "Реал" відстає на 5 очок.