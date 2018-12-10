"Реал" здобув четверту перемогу поспіль
Мадридський "Реал" здобув уже четверту перемогу у всіх турнірах, повернувшись при цьому до лігочемпіонівської четвірки іспанської "Прімери".
Щоправда три очки у грі проти Уески важко далися королівській команді.
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Попри швидкий гол Бейла, суперники аж ніяк не мали намірів так просто складати зброю.
Тож до перемоги мадридців всерйоз долучився голкіпер Тібо Куртуа. В підсумку мадридці таки відстояли перевагу – 1:0.
Від лідера "Барселони" "Реал" відстає на 5 очок.
Джерело: 24 канал
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