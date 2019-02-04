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      "Реал" здобув четверту поспіль перемогу у чемпіонаті Іспанії: відео голів у грі з "Алавесом"

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      Мадридська команда максимально скористалась втратою очок "Барселоною", "Атлетіко" і "Севільєю". Уже у двадцять другому турі Прімери "Реал" ефектно розібрався із "Алавесом".

      Спочатку господарі раділи мінімальній перемозі – на тридцятій хвилині зразкову комбінацію завершив Бензема.

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      Втім, наприкінці зустрічі, коли суперник максимально розкрився, не відмовили собі в задоволенні забити ще. На вісімдесятій хвилині Жуніор Вінісіус розігнав контратаку "Реала", сам її і завершив.

      А вже у додані арбітром хвилини Маріано смачним ударом головою поставив у зустрічі розгромну крапку – три-нуль.

      В результаті гри "Реал" до двох очок скоротив відставання від другого в таблиці "Атлетіко", лідеру "Барселоні" мадридська команда поступається вісьмома очками.

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      Теги: Футбол Спорт Реал
      Джерело: 24 канал
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