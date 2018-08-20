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"Реал" здобув першу перемогу при новому тренері, українець Лунін не потрапив у заявку на матч

56 Читать новость на русском
"Реал"
"Реал" / realmadrid.com

"Реал" не відпускає "Барселону". Услід за каталонцями королівський клуб з упевненої перемоги стартував у новому чемпіонаті.

У стартовому турі мадридці розібралися із сусідами Хетафе – 2:0.

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А от українець Андрій Лунін не потрапив навіть у заявку на цей матч. Результат же зробили результативні удари Карвахаля й нового лідера Реала Бейла. Так, на двадцятій хвилині правий захисник вершкових опинився першим на підбиранні й ударом головою класно перекинув голкіпера.

А на початку другого тайму Асенсіо обікрав захисника й прострілив на дальню стійку, яку замкнув Гарет Бейл. У підсумку Хулен Лопетегі здобуває першу перемогу в офіційних матчах на чолі "Реала".

Дивіться відео, як "Реал" здобув першу перемогу при новому тренері

 

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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