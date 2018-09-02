"Реал" здобув третю перемогу в матчах Прімери
В трьох перших матчах Прімери мадридський "Реал" здобув три впевнені перемоги.
Без Кріштіану Роналду у Реалі тепер забиває кожен охочий.
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Причин жаліти про втрату у міжсезонні португальського голеадора у мадридської команди поки що немає. В трьох перших матчах Прімери "Реал" здобув перемоги, забиваючи в середньому по три з половиною голи за матч.
У грі проти Леганеса, до заявки якого до слова не потрапив український голкіпер Андрій Лунін, перемогу "Реалу" принесли дубль Бензема та голи Бейла та Рамоса. 4:1. Як мінімум, поки свою гру не зіграла "Барселона" мадридці одноосібні лідери чемпіонату.
Дивіться відео про перемогу "Реалу"
Джерело: 24 канал
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