"Реал" здобув третю перемогу в матчах Прімери

В трьох перших матчах Прімери мадридський "Реал" здобув три впевнені перемоги.

Без Кріштіану Роналду у Реалі тепер забиває кожен охочий.

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Причин жаліти про втрату у міжсезонні португальського голеадора у мадридської команди поки що немає. В трьох перших матчах Прімери "Реал" здобув перемоги, забиваючи в середньому по три з половиною голи за матч.

У грі проти Леганеса, до заявки якого до слова не потрапив український голкіпер Андрій Лунін, перемогу "Реалу" принесли дубль Бензема та голи Бейла та Рамоса. 4:1. Як мінімум, поки свою гру не зіграла "Барселона" мадридці одноосібні лідери чемпіонату.

Дивіться відео про перемогу "Реалу"