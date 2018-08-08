"Реал" підпише іменитого суперника для Луніна

Воротар "Челсі" Тібо Куртуа в четвер, 9 серпня, має прибути до Мадрида для проходження медогляду і підписання контракту з "Реалом".

Куртуа навіть не з'являвся на базі "Челсі" і залишається в Бельгії, поки "сині" не санкціонують його трансфер в "Реал", повідомляє Sky Sports.

Читайте також: Лунін пропустив матч "Реала" проти "Роми": інтрига продовжується

Напередодні з'явилася інформація, що Куртуа заплатить штраф в розмірі 210 тисяч євро через пропуск тренування. За допомогою бойкоту Куртуа намагається переконати керівництво "Челсі" продати його "Реалу". "Челсі" вирішив оштрафувати гравця на двотижневу зарплату.

Якщо трансфер пройде успішно, то Куртуа буде конкурувати в "Реалі" з Кейлором Навасом, який був номером один команди останні сезони, а також українцем Андрієм Луніним.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24