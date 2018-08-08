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"Реал" підпише іменитого суперника для Луніна

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Тібо Куртуа перейде в "Реал"
Тібо Куртуа перейде в "Реал"

Воротар "Челсі" Тібо Куртуа в четвер, 9 серпня, має прибути до Мадрида для проходження медогляду і підписання контракту з "Реалом".

Куртуа навіть не з'являвся на базі "Челсі" і залишається в Бельгії, поки "сині" не санкціонують його трансфер в "Реал", повідомляє Sky Sports.

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Напередодні з'явилася інформація, що Куртуа заплатить штраф в розмірі 210 тисяч євро через пропуск тренування. За допомогою бойкоту Куртуа намагається переконати керівництво "Челсі" продати його "Реалу". "Челсі" вирішив оштрафувати гравця на двотижневу зарплату.

Якщо трансфер пройде успішно, то Куртуа буде конкурувати в "Реалі" з Кейлором Навасом, який був номером один команди останні сезони, а також українцем Андрієм Луніним.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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