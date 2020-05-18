10 лайфхаків для квартири та будинку
За допомогою простих ідей і хитрощів будь-який інтер'єр можна поліпшити, актуалізувати, надати житлу новизни та свіжості.
Лише кілька лайфхаків допоможуть розширити простір і по максимуму використовувати площу, пише dom.ria.
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Килимок у передпокій
У коридорі рекомендується стелити килимок з гальки. Це дозволить уникнути постійного витрушування, а бруд від взуття залишатиметься на гальці, а не на підлозі. Килимок можна придбати або ж зробити самостійно. Для цього знадобиться піддон і галька (дрібна вважається більш ефективною, а велику простіше чистити) потрібного розміру.
Килимок із гальки дозволить залишати підлогу чистою / Фото dom.ria
Шафа із дзеркальною обшивкою
Це відмінне рішення для вузької кімнати. Дзеркальні двері дозволять візуально розширити простір. Мінус цього Лайфхак - дзеркало вимагає догляду і регулярного протирання.
Дзеркальна шафа допоможе "додати" місця у кімнаті / Фото Portes
Кран над плитою
Кран в кухні у більшості випадків використовується для набору води в каструлю, чайник, форму для запікання. Зручно буде розташувати складаний змішувач над плитою, це дозволить заощадити масу часу і рухів.
Нестандартне розташування крану заощадить багато часу під час готування / Фото dom.ria
Висувний цоколь
Зручне рішення, наприклад, якщо в будинку є тварини. Досить часто цоколь не використовується господинями, проте в ньому можна розташувати шухляду з мисками для домашніх улюбленців. Також в ньому можна зберігати консервацію або алкоголь.
Цоколь може стати місцем для зберігання домашніх дрібниць / Фото Kitchensinteriors
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Кришка для варочної поверхні
Такий варіант дозволить отримати квадратний метр корисного простору. Кришку можна зробити з ДСП або іншого матеріалу. Так як вона доволі вузька, заховати її під час готування не складе труднощів.
"Новий" квадратний метр можна використовувати для приготування їжі / Фото dom.ria
Додаткова стільниця
Ця ідея також посприяє розширенню простору, якого в кухні багато не буває. Висувну стільницю можна зробити під основною, трохи змістивши ящик під нею.
Пральна машина на висоті
Її можна встановити на рівні грудей, щоб постійно не нахилятися, а під нею розмістити комод або інші меблі для зберігання. Так можна домогтися і зручності для господині, і отримати додаткове місце для зберігання у ванній кімнаті.
Незвичайне рішення порадує зручністю / Фото dom.ria
Приховані ящики
Стануть корисними у ванній кімнаті. Їх можна встановити в будь-якому місці. Зручним є механізм "push-to-open" (натиснути, щоб відкрити).
Додаткове місце для зберігання не завадить у ванній кімнаті / Фото Novate
Дзеркало на дві стіни
Також дозволить розширити простір. Якщо дзеркало не влізло на одній стіні, його можна продовжити не другу. Це візуально створить більше місця і стане прекрасним елементом декору.
З таким лайфхаком площа здається більшою і світлішою / Besplatka
Приховане робоче місце
Важливий елемент для багатьох. У малогабаритному житлі робочий стіл можна заховати у шафі. Це займе небагато місця і дозволить уникнути захаращеності у приміщенні.
У неробочий час стіл перетворюється на компактну шафу / Фото dom.ria