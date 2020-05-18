10 лайфхаків для квартири та будинку

За допомогою простих ідей і хитрощів будь-який інтер'єр можна поліпшити, актуалізувати, надати житлу новизни та свіжості.

Лише кілька лайфхаків допоможуть розширити простір і по максимуму використовувати площу, пише dom.ria.

Актуально Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка

Килимок у передпокій

У коридорі рекомендується стелити килимок з гальки. Це дозволить уникнути постійного витрушування, а бруд від взуття залишатиметься на гальці, а не на підлозі. Килимок можна придбати або ж зробити самостійно. Для цього знадобиться піддон і галька (дрібна вважається більш ефективною, а велику простіше чистити) потрібного розміру.

Килимок із гальки дозволить залишати підлогу чистою / Фото dom.ria

Шафа із дзеркальною обшивкою

Це відмінне рішення для вузької кімнати. Дзеркальні двері дозволять візуально розширити простір. Мінус цього Лайфхак - дзеркало вимагає догляду і регулярного протирання.

Дзеркальна шафа допоможе "додати" місця у кімнаті / Фото Portes

Кран над плитою

Кран в кухні у більшості випадків використовується для набору води в каструлю, чайник, форму для запікання. Зручно буде розташувати складаний змішувач над плитою, це дозволить заощадити масу часу і рухів.

Нестандартне розташування крану заощадить багато часу під час готування​ / Фото dom.ria

Висувний цоколь

Зручне рішення, наприклад, якщо в будинку є тварини. Досить часто цоколь не використовується господинями, проте в ньому можна розташувати шухляду з мисками для домашніх улюбленців. Також в ньому можна зберігати консервацію або алкоголь.

Цоколь може стати місцем для зберігання домашніх дрібниць / Фото Kitchensinteriors

Актуально Житло в новобудові Києва: що буде з цінами після карантину

Кришка для варочної поверхні

Такий варіант дозволить отримати квадратний метр корисного простору. Кришку можна зробити з ДСП або іншого матеріалу. Так як вона доволі вузька, заховати її під час готування не складе труднощів.

"Новий" квадратний метр можна використовувати для приготування їжі / Фото dom.ria

Додаткова стільниця

Ця ідея також посприяє розширенню простору, якого в кухні багато не буває. Висувну стільницю можна зробити під основною, трохи змістивши ящик під нею.

Пральна машина на висоті

Її можна встановити на рівні грудей, щоб постійно не нахилятися, а під нею розмістити комод або інші меблі для зберігання. Так можна домогтися і зручності для господині, і отримати додаткове місце для зберігання у ванній кімнаті.

Незвичайне рішення порадує зручністю / Фото dom.ria

Приховані ящики

Стануть корисними у ванній кімнаті. Їх можна встановити в будь-якому місці. Зручним є механізм "push-to-open" (натиснути, щоб відкрити).

Додаткове місце для зберігання не завадить у ванній кімнаті​ / Фото Novate

Дзеркало на дві стіни

Також дозволить розширити простір. Якщо дзеркало не влізло на одній стіні, його можна продовжити не другу. Це візуально створить більше місця і стане прекрасним елементом декору.

З таким лайфхаком площа здається більшою і світлішою / Besplatka

Приховане робоче місце

Важливий елемент для багатьох. У малогабаритному житлі робочий стіл можна заховати у шафі. Це займе небагато місця і дозволить уникнути захаращеності у приміщенні.

У неробочий час стіл перетворюється на компактну шафу / Фото dom.ria