Ремонт – процес неминучий, масштабний і трудомісткий. Багато хто відтягує його початок до останнього.

Однак невеликі хитрощі допоможуть спростити процес, зробити його дещо спокійнішим і заощадити час. 24 канал розповідає найцікавіші лайфхаки, які стануть у нагоді під час ремонту.

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Перше, що знадобиться під час ремонту – інструменти. Побачити все гравіювання на них допоможе світлий лак для нігтів. Проведіть пензликом по символах і відразу ж зітріть лак серветкою. Поверхня залишається чистою, а гравірування стане добре видимим завдяки лаку.

Невелика хитрість полегшить роботу з інструментами​ / Фото novate

В ході ремонту іноді бувають "косяки". Приховати зайві отвори від цвяхів і дрилі у стіні або іншій поверхні допоможе дитяча крейда або звичайне мило. Подрібніть його на тертці до стружки і наповніть дірки. Важливо: прийом відмінно працює зі світлими поверхнями. В іншому випадку підбирайте крейду в тон покриття.

Дитяча крейда врятує поверхні від зайвих отворів​ / Фото novate

Щоб шуруп легше укручувався в деревину, а ніж краще різав гуму – натріть інструменти звичайним милом. Цей прийом полегшить роботу і заощадить час.

Звичайне мило стане у нагоді під час ремонту житла​ / Фото adme

Під час використання дрилі поставте під свердло невеликий лоток – це допоможе зібрати пил безпосередньо під час процесу і не насмітити.

Невеликий лоток допоможе скоротити кількість сміття у будинку / Фото adme

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Розчин цементу за можливості рекомендується готувати за допомогою вил. Так, робота полегшиться, а розчин вийде однорідним і без грудок. Щоб уникнути розколу кахлю під час свердління, необхідно видалити глазур з місця, де планується отвір. Можна скористатися метчиком і молотком. Швидко позбутися від старої олійної фарби на стіні допоможуть праска і звичайна фольга. Фарбу потрібно пропрасувати через фольгу – вона розм'якне і легко видалиться з поверхні.

За допомогою фольги можна легко видалити масляну фарбу​ / Фото abzac

Щоб пензлик під час фарбування не втрачав свої ворсинки, варто попередньо промазати його клеєм. Щоб позбутися запаху фарби у приміщенні, поставте у кімнаті відро або таз з холодною водою і сіллю. Це допоможе зменшити аромат. Щоб уникнути постійного прибирання будинку, слід віддати перевагу світлому підлоговому покриттю. Темна підлога – це стильно, красиво, але дуже непрактично – видно кожну порошинку, особливо це помітно у сонячні дні і при гарному освітленні.

Темна підлога – причина щоденного прибирання пилу / Фото pinterest

Ці лайфхаки допоможуть не лише зробити ремонт простішим, але і допоможуть уникнути багатьох проблем у процесі.