Російський олігарх Роман Абрамович придбав в Ізраїлі розкішний особняк за 65 мільйонів доларів. Маєток знаходиться у місті Герцлія-Піту за 15 км від Тель-Авіва.

Угода була укладена ще в січні 2020 року, проте відомо про неї стало лише зараз, пише ізраїльське видання Globes.

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Чия вілла

Колишнім власником вілли є мільярдер Алан Говард. У 2006 році він купив за 21 мільйон доларів дві земельні ділянки площею 0,9 га. Говард об'єднав їх і побудував маєток.

Ворота на території маєтку / Фото N12

У 2018 році Абрамович отримав громадянство Ізраїлю, а в 2019-му – орендував нерухомість Говарда і домовився про подальшу покупку.

Будинок Абрамовича / Фото N12

Що є на території

Маєток складається з двох будинків, загальною площею 3 тисячі квадратних метрів. На території знаходиться гостьовий будинок (1000 квадратних метрів) і розкішний особняк (більше 2 тисяч квадратних метрів). Також є тенісний корт і басейн з гідромасажем.

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Скляні стіни навіть у ванній кімнаті / Фото N12

Це не перша нерухомість Абрамовича в Ізраїлі. У 2015 році мільярдер купив готель-бутик "Варсан" і прилеглу до нього ділянку в історичній частині Тель-Авіва.