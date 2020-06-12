Аріана Гранде таємно купила особняк з сімома ванними: фото
Відома американська співачка і актриса Аріана Гранде придбала розкішну віллу в елітному районі Лос-Анджелеса. Вартість житла склала 13,7 млн доларів.
Зірці вдалося укласти вигідну угоду – ще 2 роки тому особняк оцінювався в 25,5 млн доларів, пише Los Angeles Times з посиланням на джерела.
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У триповерховому будинку площею понад 900 квадратних метрів кожна кімната оснащена панорамними вікнами, звідки відкривається гарний вид. Висота стель становить близько п'яти метрів.
З кожної кімнати будинку відкривається розкішний вид / Фото Noel Kleinman
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В особняку є простора кухня, обладнана сучасною технікою, кабінет, 7 ванних, 4 спальні, фітнес-студія з масажним кабінетом, а також бар і льох, в якому зберігається колекція вин.
На терасі розташований відкритий басейн.
Раніше Аріана Гранде потрапила до списку найбільш продаваних виконавців 2019 року.