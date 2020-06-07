Австрія представила план щодо змін будинку в місті Браунау-ам-Інн, в якому в 1889 році народився Адольф Гітлер. Його перетворять на поліцейську дільницю.

У будівлі зроблять косметичний ремонт фасаду і змінять дах, заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер, пише BBC.

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Чому Австрія "прибирає" будинок Гітлера

Буде відкритий новий розділ в історії будинку, де народився диктатор і масовий вбивця. Наша головна мета – нейтралізація цього місця, – сказав Герман Фейнер.

Австрія пішла на такий крок, щоб будівля не стала культовим для неонацистів пам'ятником.

Гітлер народився в одній з квартир цього будинку у 1889 році / Фото BBC

Що робитимуть

Для проведення робіт з 12 варіантів вибрали компанію Marte.Marte. Планується косметичний ремонт фасаду будівлі, а також заміна даху.

Ремонт триватиме до 2023 року, а витратити на нього планують близько 5,6 мільйонів доларів.

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Меморіал, встановлений перед будівлею, передадуть музею у Відні / Фото BBC

Питання про долю рідного будинку Гітлера піднімалися неодноразово і привертали увагу громадськості останніми роками. Влада Австрії вилучила його у власниці на користь держави.

Адольф Гітлер народився в одній з квартир будинку XVII століття в 1889 році. Через кілька тижнів його сім'я переїхала в інше місце, а ще через три роки зовсім залишила місто.

Зараз біля будівлі встановлено меморіальний камінь проти війни і фашизму. Після того, як у будинку розташується поліцейська дільниця, меморіал відправлять до музею у Відні.