У світі все частіше між життям у квартирі чи приватному будинку вибирають останнє – багато хто хоче власний сад, барбекю з друзями, ігри з дітьми на свіжому повітрі, свою територію, де не буде заважати тупіт сусідів зверху або музика з житла збоку.

Карантин, введений через епідемію коронавірусної інфекції COVID-19, лише підштовхнув українців до життя за містом. Проте в гонитві за мрією, потрібно бути гранично уважним і обережним. Як побудувати будиночок під Києвом за ціною звичайної смарт-квартири у столиці, розповів 24 каналу засновник 8848.repair Ігор Шаранда.

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Пункт перший – остерігайтеся шахраїв

У гонитві за мрією, багато хто попадається на "гачок" аферистів. На жаль, неприємна історія трапилася і з нами. Почалося все з того, що ми з дружиною захотіли побудувати будинок. Вона віддає перевагу еко-стилю, тому вирішили робити дерев'яний. Почали вибирати, дивитися, знайомі порадили нам одного чоловіка. Він нам все показав, розповів, що давно займається будинками Хонка з Фінляндії. Разом ми намалювали ескіз і полетіли на завод до Фінляндії, щоб побачити знамениті бруси на власні очі, – розповів Ігор Шаранда.

Хонка Сучасна технологія будівництв будинків з фінської сосни. Будівлі з дерев'яних балок вважаються не лише екологічними, актуальними і красивими, але і довговічними.

"Коли ми повернулися до України, передали цій людині 32 тисячі доларів завдатку. З того моменту ми його більше не бачили. Виявилося, що він – звичайний шахрай, всі договори підробив, а з заводом він багато років не співпрацює. Більш того, перебуває у базі розшуку Інтерполу, а сам ховається в Росії. Чи варто говорити, що після цієї ситуації будь-яке бажання будувати власний будинок зникло – ми взяли паузу", – продовжив розповідь засновник 8848.repair.

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Спроба №2

До наболілої теми подружжя повернулося лише через рік – вирішило подивитися, що змінилося на ділянці.

Ми приїхали, подивилися – мій партнер вже котеджне містечко будує. А у нас ділянка в районі Конча-Заспи, виходить на воду, поруч нікого немає, дуже гарне місце... І в цей момент мені спала на думку одна ідея. Наближався День народження дружини, і я вирішив влаштувати сюрприз, так би мовити своїми руками, – побудувати невеликий будиночок, про який ми мріяли! А зараз, під час коронавурусу, це стало особливо актуально. Так як у мене своя будівельна організація 8848.repair, я сам намалював планування, зібрав усіх своїх колег – конструкторів, архітекторів. Ми разом швидко придумали проєкт компактного еко-будиночка для двох дорослих і двох дітей, – поділився Ігор Шаранда.

З нового будинку відкривається гарний вид / Фото 8848.repair 8848.repair на українському ринку працює з 2006 року і займається дизайном і ремонтами під ключ квартир, офісів, готелів. Переваги дерев'яних будинків:

за екологічними показниками у дерева немає конкурентів – навіть після обробки воно не завдає жодної шкоди довкіллю;

– навіть після обробки воно довкіллю; споруди з брусів вважаються дуже надійними конструкціями , стійко витримують навантаження і коливання ґрунту;

, стійко витримують навантаження і коливання ґрунту; будівництво дерев'яного будинку займає набагато менше часу , ніж споруди з цегли або каменю;

, ніж споруди з цегли або каменю; дерево добре пропускає кисень і водяну пару, тому в будинку завжди буде свіже повітря . Також воно нейтралізує токсини у повітрі , а стіни не притягують пил, що по достоїнству оцінять алергіки;

і водяну пару, тому в будинку . Також воно , а стіни не притягують пил, що по достоїнству оцінять алергіки; дерево добре зберігає тепло , тому прогріти приміщення не складе труднощів;

, тому прогріти приміщення не складе труднощів; стіни з натурального дерева позитивно впливають на людину і з психологічної точки зору – деревний аромат підвищує настрій , а теплий відтінок матеріалу викликає стан внутрішнього затишку і спокою;

і з психологічної точки зору – деревний , а теплий відтінок матеріалу і спокою; натуральні матеріали ніколи не виходять з моди, а вид дерев'яного будиночка естетичний і завжди буде актуальним.

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Ціна питання

"В інтернеті я знайшов хлопців, які займаються подібними проєктами, роблять все під ключ, та й ролики в YouTube у них класні, але є два "але" – строки і ціни. За такий будиночок, як у мене вийшов, цінник коливається в районі 50-60 тисяч доларів. Це без інженерних систем, без свердловини, без світла, без каструль, вилок і іншого. Мій же будинок обійшовся 35 тисяч доларів. Це як невелика однокімнатна квартира, грубо кажучи", – зазначив Ігор.

Будиночок обійшовся в 35 тисяч доларів / Фото 8848.repair

Все це вдалося побудувати в колосально короткі строки – лише за місяць мрія збулася.

На будівництво з нуля пішло трохи більше місяця / Фото 8848.repair

Дружині я нічого не говорив і за місяць і 3 дні будинок був готовий повністю! Із оздобленням, з інженерією він вийшов у мене за місяць і три дні, і коштувало це лише 35 тисяч доларів! Він побудований і оформлений повністю в еко-стилі, з терасою, з гамаками, без ліжка – замість нього матрац на балках. Ще одна його особливість в тому, що ми його зробили пересувним – тобто, його можна перемістити на іншу ділянку або продати, коли буде побудований великий котедж. На сьогоднішній день, коли кордони закриті і прогнози по епідемії невідомі, це дуже актуально для всіх. З огляду на зліт цін на оренду заміської нерухомості, набагато вигідніше побудувати своє затишне і екологічне житло!

Будиночок вийшов затишним і стильним / Фото 8848.repair

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Житло підійде для 1-4 осіб / Фото 8848.repair

Кому доверить строительство дома

Для того, щоб побудувати котедж так само швидко і недорого, варто звертатися лише до професіоналів, у яких вже є подібний досвід. Цим можуть похвалитися тільки фахівці з 8848.repair, які також роблять ремонти будь-якої складності під ключ.

Плюси ремонту під ключ від 8848.repair

Все включено (до вартості квадратного метра входять і матеріали, і значний перелік робіт).

(до вартості квадратного метра входять і матеріали, і значний перелік робіт). Чесна цінова політика (ціна не зміниться навіть після завершення робіт).

(ціна не зміниться навіть після завершення робіт). Унікальний шоу-рум (представлені реальні дизайн-проєкти).

(представлені реальні дизайн-проєкти). Трендовий дизайн (найактуальніші і модні стилі).

(найактуальніші і модні стилі). Зручність у всьому (професіонали допоможуть не турбуватися ні про що).

(професіонали допоможуть не турбуватися ні про що). Терміни виконання робіт (чіткі і не будуть зрушуватися).

8848.repair пропонує кілька дизайн-проєктів на вибір: Етна (скандинавський стиль), Деналі (сучасний модерн), Монблан (неокласика).

Компанія виконує ремонти будь-якої складності / Фото 8848.repair

Однак у клієнта є можливість замовити індивідуальний проєкт і зробити все на свій смак.