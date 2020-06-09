У графстві Уїлтшир (Англія) виставлений на продаж особняк, де принц Чарльз зустрічався зі своєю першою дружиною Діаною Спенсер (принцесою Уельською після заміжжя) і другою дружиною Каміллою Паркер-Боулз (герцогинею Корнуольською).

Маєток, який побудований у XVII столітті, розташовується на 28 гектарах. Продати його хочуть за 4,7 млн доларів, пише Daily Mail.

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Кому належав будинок

До 1986 року садиба належала першому чоловіку Камілли Паркер – Ендрю Паркер-Боулзк, з яким вона розлучилася в 1995 році. У ній часто гостювали принц Чарльз і принцеса Діана.

Особняк приховує таємниці королівської сім'ї / Фото Daily Mail

Там же принц Чарльз зустрічався з Каміллою, коли її чоловіка не було вдома. Це відбувалося в період шлюбу з принцесою Діаною.

Чоловік Камілли продав будиноу у 1995 році / Фото Daily Mail

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Територія

На території резиденції розташований басейн, тенісний корт, сади і ферма. В основному особняку є 8 спалень.

Резиденцію хочуть продати за 4,7 млн доларів / Фото Daily Mail

Принц Чарльз одружився на Діані Спенсер у 1981 році, проте через кілька років шлюб розпався. У 1997 році принцеса Діана загинула в автокатастрофі, а 2005 році принц Чарльз побрався з Каміллою.