Ремонт – процес тривалий і недешевий. У поспіху дуже багато допускаються фатальних помилок, які можуть дорого коштувати.

Щоб не затягнути ремонт і уникнути виправлень, потрібно знати підводні камені цього нелегкого процесу. 24 канал розповідає, на чому не можна економити під час ремонтних робіт.

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Відсутність дизайн-проєкту

Дизайн-проєкт – головний "ремонтний" документ, до якого входить комплект креслень з вимірами усіх поверхонь у квартирі і візуалізацій з результатами ремонту. Він важливий і для складання кошторису, і для оздоблення.

Наймання дешевих майстрів

Непрофесійні робочі – фатальна помилка під час ремонту, яка завжди закінчується сумно. Невдача може очікувати у будь-який момент – неякісні роботи, порушення черговості в процесі, невірне розподіл матеріалів – лише короткий список того, що може статися.

Економія на матеріалах

Також може стати головною помилкою. Саме від якості задіяної продукції залежить підсумок ремонтних робіт. Йдеться про грунтовку, фарбу, проводку, сантехніку і навіть склопакети.

Непрофесійні майстри можуть зіпсувати всю задумку​ / Фото stroyday

Відсутність вимірів

Перед початком ремонту, необхідно зробити і розписати все розміри поверхонь, меблів і фурнітури, а також діаметр розеток, кабелів тощо. Без цих даних якісного результату досягти не вдасться.

Електропроводка

Повинна бути обов'язково замінена, якщо мова йде про капітальний ремонт. Цей момент є ключовим, тому що від нього залежить безпека всього будинку.

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Як бачимо, приводячи житло до нового вигляду, можна наробити безліч серйозних помилок, які доведеться виправляти довго і дорого.

Оптимальний варіант – зробити ремонт під ключ. В Україні цим займається компанія 8848.repair. Справжні професіонали допоможуть заощадити не лише час, а й кошти.

У чому переваги ремонту під ключ від 8848.repair

Все включено (до вартості квадратного метра входять і матеріали, і значний перелік робіт). Чесна цінова політика (ціна не зміниться навіть після завершення робіт). Унікальний шоу-рум (представлені реальні дизайн-проєкти). Трендовий дизайн (найактуальніші і модні стилі). Зручність у всьому (професіонали допоможуть не турбуватися ні про що). Терміни виконання робіт (чіткі і не будуть зрушуватися).

8848.repair пропонує кілька дизайн-проєктів на вибір: Етна (скандинавський стиль), Деналі (сучасний модерн), Монблан (неокласика).

Однак у клієнта є можливість замовити індивідуальний проєкт і зробити все на свій смак.

Професіонали з 8848.repair готові виконати будь-які побажання клієнта / Фото 8848.repair