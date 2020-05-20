Декоративна штукатурка: види, переваги та недоліки

Декоративна штукатурка все частіше використовується під час ремонту у квартирах і будинках. Окрім гарного вигляду і практичності, у неї є і ряд інших переваг.

Для вдалого результату потрібно визначитися з видом штукатурки і правильно її нанести, пише 100realty.

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Декоративна штукатурка Різновид оздоблювального матеріалу на основі синтетичного або мінерального сполучного з додаванням добавок і наповнювачів.

Декоративна штукатурка є кількох видів / Фото decorstudia

Переваги декоративної штукатурки:

може використовуватися для утеплення житла;

приховає нерівності або дефекти стін;

довговічна;

стійка до вологи і займання;

не вбирає запахи;

покращує звукоізоляцію.

Недоліки:

вимагає професійного нанесення;

складна в ремонті (необхідно видаляти старий шар і наносити новий, який помітний на тлі решти полотна);

видалення вимагає чималих сил.

Види штукатурки

Існує кілька видів декоративної штукатурки – гладка (венеціанська і шовкова) і рельєфна – текстурна, структурна і фактурна. Всі вони використовуються для внутрішніх робіт.

Штукатурка може бути будь-якого кольору та відтінку / Фото eremont

Текстурна

Суміш у вигляді порошку або готової пластичної маси з усіма добавками. Наноситься за допомогою пневматичного розпилювача. В результаті виходить шорстка поверхня з різнокольоровими жилами.

Структурна

Візуально повторює поверхні і матеріали, наприклад, кору дерева, камінь, зміїну шкіру. Це однорідна біла маса, яка рівним шаром наноситься на стіну за допомогою розпилювача. Отримане полотно обробляється рельєфним валиком, губкою, шпателем або пензлем, відтворюючи бажаний малюнок.

Обрати майбутні стіни можна на власний смак / Фото sdelaipotolok

Фактурна

Відразу готова до застосування суміш з наповнювачами у вигляді крихти (кварцової, мармурової або гранітної). Залежно від нанесення може виглядати як граніт – з вкрапленнями або короїдного типу, що нагадує деревину.

Венеціанська

Є найбільш екологічно чистим видом і робиться з мармурової муки на основі природного вапна з додаванням подрібненого граніту. Візуально схожа на мармур із вкрапленнями і жилами.

Шовкова

Виготовляється на основі сухих речовин і барвників додаванням розпушеної целюлози і натуральних або синтетичних волокон. Іноді також в розчині присутній кварц, сухі водорості або крихта деревної кори. Полотно виходить шовковистим на дотик і не притягує пил.

Цей обробний матеріал впишеться в будь-який інтер'єр / Фото srbu

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Як правильно наносити штукатурку

Для вдалого результату потрібно дотримуватися певних правил:

приміщення необхідно ретельно очистити від сміття і пилу ;

; поверхню, яка буде використовуватися під штукатурку, потрібно вирівняти, усунути дефекти і покрити акриловим грунтом;

і покрити акриловим грунтом; якщо в кімнаті підвищена вологість, зону роботи рекомендується обробити протигрибковими засобами ;

; стіни повинні бути ошпакльовані і добре просушені;

і добре просушені; для шліфування використовується наждачний папір ;

; декоративну штукатурку після нанесення можна покрити лаком, щоб полегшити догляд за нею.

Щоб подовжити термін служби штукатурки, її можна покрити лаком / Фото modernplace

Важливо пам'ятати, що нанесення декоративної штукатурки – досить складний і трудомісткий процес, тому його варто довірити професіоналам.