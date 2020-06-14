Британський футболіст і модель Девід Бекхем і його дружина, ексучасниця успішної групи Spice Girls Вікторія вирішили звести ще один будинок на території сімейної резиденції в Котсуолді (Великобританія).

Пара побудує так звану "квартиру для бабусі" – додаткове житло для друзів і родичів, які приїжджають до них погостювати, пише The Sun.

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Бекхеми вже подали заявку на будівництво "окремої прибудови" на території свого англійського маєтку.

У будівництві затишного котеджу будуть використовуватися ті ж будівельні матеріали, що і для головного особняка.

"Квартира для бабусі" з'явиться на території родинного маєтку / Фото peopletalk

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Будинок буде максимально зручним, комфортним і продуманим. Усередині запланована простора кухня, ванна кімната і спальня для гостей.

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Нагадаємо, Девід і Вікторія Бекхеми побоюються збройного нападу на особняк в Котсуолді (Великобританія). Подружжя вирішило побудувати підземний прохід від свого будинку, де проживає з дітьми під час епідемії коронавірусної інфекції, до гаражу.

У резиденції, придбаній знаменитою сім'єю у 2016 році, є величезний будинок з дев'ятьма спальнями, басейн, тенісний корт, будиночок на дереві, місце для барбекю.