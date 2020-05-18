До і після: як ремонт змінює квартиру – вражаючі фото

Ремонт – процес, який здається нескінченним. Однак будь-які зміни не лише радують око, піднімають настрій і додають затишку, але і мотивують на нові зміни.

Досить часто приміщення, в яких, здавалося б, уже нічого не виправити, отримують "друге життя". 24 канал зробив надихаючу добірку фото до ремонту і після.

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Кухня

Це приміщення нагадувало склад непотрібних речей, однак новий власник доклав максимум зусиль, щоб воно стало світлим та стильним. Численні шафи дозволяють заховати всі потрібні дрібниці і не захаращувати простір, а світлі відтінки візуально розширюють кімнату.

До та після ремонту / Фото Pinterest

Будинок-звалище

У США доволі часто продаються запущені і покинуті будинки. Як правило, це житло людей з низьким соціальним статусом. Будівлі потрапляють на баланс адміністрації, яка не витрачає ресурси на ремонт, а виставляє об'єкти на продаж.

Колишнє "звалище" перетворилося на комфортний для проживання будинок / Фото Phillymag

Санвузол на мансарді

Мансардний поверх часто використовується для зберігання, однак його можна переробити на розкішну ванну кімнату. У цьому проекті стіни, балки і перекриття пофарбували в білий колір, а підлогу зробили із світлого глянцевого кахлю. Затишку приміщенню надають безліч дзеркал та вікно, біля якого стоїть ванна.

Неймовірне перевтілення горища на простору ванну кімнату​ / Фото Pinterest

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Вітальня

Це сіре і сумне приміщення, що раніше нагадувало підвал, перетворилося в сучасну і актуальну вітальню для проведення часу всією сім'єю. Стильні меблі і бирюзово-блакитні акценти додали затишку у кімнаті.

Побачивши нову вітальню, що не здогадуєшся, як вона виглядала раніше / Фото Pinterest

Тераса

Відкриті майданчики в будинках – досить часте явище, проте важливо грамотно спланувати простір і зробити правильні акценти.

Неймовірно стильна тераса підійде для відпочинку невеликої компанії​ / Фото Pinterest