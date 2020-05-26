Довгобуди в Україні: в МВС придумали радикальне рішення

В Україні проблему з житловими комплексами, які зводяться роками, будуть вирішувати законодавчо. Як приклад наводять досвід США.

В країні потрібно змінити умови для посилення покарання недобросовісних забудовників, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю "Сегодня".

Важливо Коли краще купувати житло: як карантин змінив ринок нерухомості в Україні

В Україні – величезна кількість випадків, коли непорядні забудовники в гонитві за наживою будували фінансові піраміди, збирали гроші у громадян і будували будинки. Потім, коли починалася економічна криза або щось йшло не так, вони ці будинки кидали і десятки тисяч сімей не отримали доступу до житла, – зазначив Геращенко.

За його словами, це відбувалося через недосконалість будівельного законодавства в Україні, тому потрібно "заборонити безкарно збирати гроші у людей в обмін на фантики, які не дають ніяких прав".

У МВС запропонували ввести довічне ув'язнення для недобросовісних забудовників / Фото gdevkievezhithorosho

Нове покарання для забудовників

Україна могла б перейняти досвід США, де існує накопичувальна система кримінального покарання і недобросовісний забудовник може отримати довічне ув'язнення. Для запобігання подібного повороту, всі будівельні компанії прагнули б закінчити розпочаті об'єкти, впевнений Геращенко.

Актуально Купівля квартири у новобудові: як вибрати і що перевірити

Обдурив 10 тисяч людей – за кожного по 5 років – отримав 5 тисяч років в'язниці. Сидиш там, і втрачаєш можливості користуватися результатами награбованого, – додав заступник голови МВС.

Він назвав це глобальним питанням і закликав серйозно міняти українське законодавство.