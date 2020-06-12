Розкішну віллу "агента 007" продають за 30 млн євро: як вона виглядає
У Ніцці (Франція) продається особняк, де раніше проживав голлівудський актор, виконавець головної ролі "агента 007" у фільмах про Джеймса Бонда Шон Коннері.
Шестиповерховий будинок площею тисячу квадратних метрів з видом на Середземне море хочуть продати за 30 мільйонів євро, пише Daily Mail.
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З будинку відкривається вид на Середземне море / Фото Daily Mail
Всього ділянка, на якій розташований будинок, займає п'ять тисяч квадратних метрів. На території знаходиться відкритий басейн з красивим видом.
На території є відкритий басейн / Фото Daily Mail
В особняку є вісім спалень з панорамними вікнами, простора вітальня, СПА, тренажерний зал.
В особистій СПА-зоні – панорамні вікна / Фото Daily Mail
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Інтер'єр будинку виконаний в стилі ар-деко. В особняку встановлені сходи, а також є ліфт.
У шестиповерховому особняку встановлений ліфт / Фото Daily Mail
Шон Коннері – перший актор, який зіграв "агента 007" Джеймса Бонда. Він знявся в шести фільмах (1962-1967 і 1971 роках). Особняком в Ніцці Коннері володів зі своєю дружиною Мішелін Рокбрюн, проте місцеві досі звуть його "будинком Коннері".