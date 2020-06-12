У Ніцці (Франція) продається особняк, де раніше проживав голлівудський актор, виконавець головної ролі "агента 007" у фільмах про Джеймса Бонда Шон Коннері.

Шестиповерховий будинок площею тисячу квадратних метрів з видом на Середземне море хочуть продати за 30 мільйонів євро, пише Daily Mail.

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З будинку відкривається вид на Середземне море / Фото Daily Mail

Всього ділянка, на якій розташований будинок, займає п'ять тисяч квадратних метрів. На території знаходиться відкритий басейн з красивим видом.

На території є відкритий басейн / Фото Daily Mail

В особняку є вісім спалень з панорамними вікнами, простора вітальня, СПА, тренажерний зал.

В особистій СПА-зоні – панорамні вікна / Фото Daily Mail

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Інтер'єр будинку виконаний в стилі ар-деко. В особняку встановлені сходи, а також є ліфт.

У шестиповерховому особняку встановлений ліфт​ / Фото Daily Mail

Шон Коннері – перший актор, який зіграв "агента 007" Джеймса Бонда. Він знявся в шести фільмах (1962-1967 і 1971 роках). Особняком в Ніцці Коннері володів зі своєю дружиною Мішелін Рокбрюн, проте місцеві досі звуть його "будинком Коннері".