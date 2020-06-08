Російський співак Філіп Кіркоров зробив ремонт у кімнаті сина Мартіна. Поп-виконавець використав для цього вимушений карантин через коронавірусну інфекцію.

На ремонтні роботи пішло лише 10 днів, написав Кіркоров у своєму Instagram, показавши відео.

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Оцінка Кіркорова

Сам Кіркоров назвав процес у заміському будинку в Підмосков'ї "ремонтом за мить" і похвалив майстрів. За його словами, кімната за 10 днів кардинально змінилася.

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Реакція прихильників

У коментарях до відео підписники співака позитивно оцінили ремонт.

"Дуже добре вийшло – функціонально, просторо"; "Це справжня магія! Будемо у вас вчитися"; "Оце здорово! А ви не могли б так ефектно клацнути у нас в дитячій кімнаті і на літній кухні?" – відзначили вони.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров виховує двох дітей – дівчинку і хлопчика.

Кіркоров виховує сина та доньку / Фото sluhi-spletni

Його старша дочка Алла-Вікторія народилася 26 листопада 2011 року в США. Він назвав її на честь колишньої дружини Алли Пугачової і покійної матері Вікторії.

Син Мартін народився 29 червня 2012 року в США. Імена матерів своїх спадкоємців співак не розкриває.

Нагадаємо, Кіркоров знаходиться у списках українського сайту "Миротворець", як "особа, яка свідомо порушила державний кордон України" (наприклад, він давав концерти у анексованому Криму). Йому заборонено в'їзд на територію країни.