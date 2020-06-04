Ринок дизайну у світі переповнений готовими рішеннями, інтернет рясніє красивими картинками інтер'єрів, а відомі компанії пропонують готові меблі для будь-яких приміщень.

Все це – шаблонні варіанти, а кожен власник хоче облаштувати все на свій смак і зробити житло максимально комфортним. 24 канал розповідає, що таке індивідуальний дизайн-проєкт і в чому його переваги.

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Дизайн-проєкт Процес створення і реалізації інтер'єру нерухомості, з урахуванням технічних, стилістичних і індивідуальних вимог клієнта.

Плюси індивідуального дизайн-проєкту

Точний результат

Часто, обравши картинку в інтернеті, клієнт очікує такий самий результат. Згодом можуть виникнути неприємні інциденти – нікуди покласти книгу, мало розеток, а вимикач занадто високо. Це мінус шаблонного дизайну. Індивідуальний проєкт допоможе уникнути подібних незручностей.

Дизайнер-психолог

Досить часто замовник не до кінця визначився, чого ж він хоче. Тут за справу береться дизайнер, робота якого будується не навколо красивої картинки, а навколо особистості клієнта і його потреб. Індивідуальний проєкт враховує, скільки часу власник перебуває в тому чи іншому приміщенні, вибудовує планування і зонує простір.

Чіткі прорахунки

Персональний дизайн передбачає точні виміри в нерухомості. Йдеться про кабелях, трубах, комунікаціях, стінах, конструкціях тощо.

Індивідуальний проєкт підкреслить усі сильні сторони житла / Фото 8848.repair

Візуалізація

Клієнт може побачити, як буде виглядати його об'єкт після всіх робіт. Важливо, що деталі, стилі, кольори – все це підбирається індивідуально.

Меблі і предмети інтер'єру

На відміну від шаблонних варіантів, в індивідуальному проекті можна комбінувати будь-які матеріали та предмети.

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Де замовити індивідуальний дизайн-проєкт

Для того, щоб ремонт став приємним процесом, а не перетворився на головний біль, краще довіритися професіоналам. На українському ринку ремонти під ключ робить 8848.repair.

Компанія розробила дизайн-проєкти Етна (скандинавський стиль), Деналі (сучасний модерн) і Монблан (неокласика). Готові рішення можна побачити і "помацати" в унікальному шоу-румі у Києві.

Однак у клієнта є можливість замовити індивідуальний проєкт і зробити все на свій смак.

Приклади робіт 8848.repair

Фото 8848.repair

Чим 8848.repair відрізняється від інших компаній