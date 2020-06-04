Індивідуальний дизайн-проєкт: що це і навіщо він потрібен
Ринок дизайну у світі переповнений готовими рішеннями, інтернет рясніє красивими картинками інтер'єрів, а відомі компанії пропонують готові меблі для будь-яких приміщень.
Все це – шаблонні варіанти, а кожен власник хоче облаштувати все на свій смак і зробити житло максимально комфортним. 24 канал розповідає, що таке індивідуальний дизайн-проєкт і в чому його переваги.
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Дизайн-проєкт Процес створення і реалізації інтер'єру нерухомості, з урахуванням технічних, стилістичних і індивідуальних вимог клієнта.
Плюси індивідуального дизайн-проєкту
Точний результат
Часто, обравши картинку в інтернеті, клієнт очікує такий самий результат. Згодом можуть виникнути неприємні інциденти – нікуди покласти книгу, мало розеток, а вимикач занадто високо. Це мінус шаблонного дизайну. Індивідуальний проєкт допоможе уникнути подібних незручностей.
Дизайнер-психолог
Досить часто замовник не до кінця визначився, чого ж він хоче. Тут за справу береться дизайнер, робота якого будується не навколо красивої картинки, а навколо особистості клієнта і його потреб. Індивідуальний проєкт враховує, скільки часу власник перебуває в тому чи іншому приміщенні, вибудовує планування і зонує простір.
Чіткі прорахунки
Персональний дизайн передбачає точні виміри в нерухомості. Йдеться про кабелях, трубах, комунікаціях, стінах, конструкціях тощо.
Індивідуальний проєкт підкреслить усі сильні сторони житла / Фото 8848.repair
Візуалізація
Клієнт може побачити, як буде виглядати його об'єкт після всіх робіт. Важливо, що деталі, стилі, кольори – все це підбирається індивідуально.
Меблі і предмети інтер'єру
На відміну від шаблонних варіантів, в індивідуальному проекті можна комбінувати будь-які матеріали та предмети.
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Де замовити індивідуальний дизайн-проєкт
Для того, щоб ремонт став приємним процесом, а не перетворився на головний біль, краще довіритися професіоналам. На українському ринку ремонти під ключ робить 8848.repair.
Компанія розробила дизайн-проєкти Етна (скандинавський стиль), Деналі (сучасний модерн) і Монблан (неокласика). Готові рішення можна побачити і "помацати" в унікальному шоу-румі у Києві.
Однак у клієнта є можливість замовити індивідуальний проєкт і зробити все на свій смак.
Приклади робіт 8848.repair
Фото 8848.repair
Чим 8848.repair відрізняється від інших компаній
- Все включено (до вартості квадратного метра входять і матеріали, і значний перелік робіт).
- Чесна цінова політика (ціна не зміниться навіть після завершення робіт).
- Унікальний шоу-рум (представлені реальні дизайн-проєкти).
- Трендовий дизайн (найактуальніші і модні стилі).
- Зручність у всьому (професіонали допоможуть не турбуватися ні про що).
- Терміни виконання робіт (чіткі і не будуть зрушуватися).