Інтер'єр в квартирі та будинку: як вибрати колір дивана
Диван – один з найважливіших елементів у житлі. Саме від нього залежить загальне враження про кімнату.
Для того, щоб приміщення виглядало затишно і стильно, необхідно правильно підібрати колір оббивки дивана, пише dom.ria.
Актуально Об'єднати кухню з вітальнею: названі переваги та недоліки
Білі і бежеві відтінки
Бежевий диван підійде до інтер'єру у світлих відтінках, а також до яскравих стін або ж з малюнком або оргаментом. Білий колір виграшно виглядає на тлі світлого інтер'єру або ж в холодному хай-теку. Сніжно-білий буде доречний у поєднанні з синіми і блакитними квітами.
Світлі дивани – універсальний варіант / Фото design-homes
Сірі відтінки
Сірий диван підійде до сірих, світлих або яскравих стін. В останньому випадку стіни будуть притягувати максимум уваги, а нейтральний відтінок меблів заспокоїть загальний інтер'єр.
Вдало сірий диван буде виглядати і в світлому приміщенні.
Сірі дивани вдало поєднуються з жовтим та м'ятним кольорами / Фото mebelindesign
Червоні відтінки
Такий диван стане основним акцентом у кімнаті і затьмарить все інше. Доречно буде виглядати з пастельними тонами жовтого, білого і зеленого кольорів.
Червоний диван – яскрава пляма будь-якого житла / Фото design-homes
Читайте Як бюджетно оновити інтер'єр: прості способи і фото
Темні тони
Подібний диван актуальний у кількох випадках:
- Якщо у будинку є домашні тварини (крім улюбленців, у яких біла шерсть);
- Якщо на дивані планується приймати їжу (можливі забруднення будуть менш помітні);
- Якщо стиль житла має на увазі деяку похмурість (лофт, урбан, готика);
- Якщо диван служить акцентом у просторих кімнатах.
Темні дивани підійдуть для просторих приміщень / Фото intaer
Жовті і оранжеві відтінки
Такі дивани підійдуть як акцентні плями для інтер'єру. Помаранчевий поєднується з зеленими, білими, блакитними або синіми шпалерами. У разі вибору жовтого дивана, під нього доведеться підбирати весь інтер'єр.
Жовтий диван стане прикрасою будь-якого приміщення / Фото vipdivani
Зелений колір
Диван у зелених відтінках благородно виглядає в інтер'єрі, випромінює спокій і гармонію. Оливковий – відмінно доповнить стіни баклажанового кольору, а м'ятний – зробить приміщення більш свіжим і наближеним до природи.
Зелена оббивка благородно виглядає в інтер'єрі / Фото design-homes
Стиль і колір дивана
- для техно або лофт підійдуть насичені кольори – глибокий синій, червоний;
- для мінімалізму або хай-тека – біла, чорна або сіра меблі;
- для класики – натуральні відтінки коричневого і золотистого;
- для кантрі і шале – природні коричневий, бежевий, зелений, жовтий.
Якщо вибрати один колір дивана не виходить, можна піти на хитрість і замовити одразу кілька різних чохлів. Їх можна змінювати залежно від настрою, події або пори року.