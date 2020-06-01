Диван – один з найважливіших елементів у житлі. Саме від нього залежить загальне враження про кімнату.

Для того, щоб приміщення виглядало затишно і стильно, необхідно правильно підібрати колір оббивки дивана, пише dom.ria.

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Білі і бежеві відтінки

Бежевий диван підійде до інтер'єру у світлих відтінках, а також до яскравих стін або ж з малюнком або оргаментом. Білий колір виграшно виглядає на тлі світлого інтер'єру або ж в холодному хай-теку. Сніжно-білий буде доречний у поєднанні з синіми і блакитними квітами.

Світлі дивани – універсальний варіант / Фото design-homes

Сірі відтінки

Сірий диван підійде до сірих, світлих або яскравих стін. В останньому випадку стіни будуть притягувати максимум уваги, а нейтральний відтінок меблів заспокоїть загальний інтер'єр.

Вдало сірий диван буде виглядати і в світлому приміщенні.

Сірі дивани вдало поєднуються з жовтим та м'ятним кольорами / Фото mebelindesign

Червоні відтінки

Такий диван стане основним акцентом у кімнаті і затьмарить все інше. Доречно буде виглядати з пастельними тонами жовтого, білого і зеленого кольорів.

Червоний диван – яскрава пляма будь-якого житла​ / Фото design-homes

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Темні тони

Подібний диван актуальний у кількох випадках:

Якщо у будинку є домашні тварини (крім улюбленців, у яких біла шерсть);

(крім улюбленців, у яких біла шерсть); Якщо на дивані планується приймати їжу (можливі забруднення будуть менш помітні);

(можливі забруднення будуть менш помітні); Якщо стиль житла має на увазі деяку похмурість (лофт, урбан, готика);

(лофт, урбан, готика); Якщо диван служить акцентом у просторих кімнатах.

Темні дивани підійдуть для просторих приміщень​ / Фото intaer

Жовті і оранжеві відтінки

Такі дивани підійдуть як акцентні плями для інтер'єру. Помаранчевий поєднується з зеленими, білими, блакитними або синіми шпалерами. У разі вибору жовтого дивана, під нього доведеться підбирати весь інтер'єр.

Жовтий диван стане прикрасою будь-якого приміщення​ / Фото vipdivani

Зелений колір

Диван у зелених відтінках благородно виглядає в інтер'єрі, випромінює спокій і гармонію. Оливковий – відмінно доповнить стіни баклажанового кольору, а м'ятний – зробить приміщення більш свіжим і наближеним до природи.

Зелена оббивка благородно виглядає в інтер'єрі /​ Фото design-homes

Стиль і колір дивана

для техно або лофт підійдуть насичені кольори – глибокий синій, червоний;

для мінімалізму або хай-тека – біла, чорна або сіра меблі;

для класики – натуральні відтінки коричневого і золотистого;

для кантрі і шале – природні коричневий, бежевий, зелений, жовтий.

Якщо вибрати один колір дивана не виходить, можна піти на хитрість і замовити одразу кілька різних чохлів. Їх можна змінювати залежно від настрою, події або пори року.