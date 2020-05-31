Банківська система в Україні поки не готова до іпотечного кредитування під 10%, яке анонсував президент Володимир Зеленський.

Для того, щоб в Україні були доступні такі умови на житло в іпотеку, є кілька умов, заявив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю Ліга.Фінанси.

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Теоретично це можливо, але ціна ресурсу повинна складати десь 6%. У той же час подивіться на ті ж державні банки: середня ставка по депозитах 11%, а по деяких продуктах – 13-14%.

За його словами, щоб це стало можливим, депозитні ставки мають знизитися майже вдвічі, а для цього має пройти час.

Які ставки по іпотеці зараз

У 2020 році найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17-18%. Однак, щоб її отримати, необхідно виконати ряд вимог банку, а тому доступна вона далеко не всім.

В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%.

В Україні – найвищі ставки по іпотеці в Європі / Фото dengi

Однак існує також проблема з прихованими платежами. Зокрема, в Україні потрібно оплатити додатково:

0,5-1% - страхування здоров'я і життя позичальника на весь період сплати іпотеки;

0,7-1% - страхування об'єкта нерухомості;

0,7-1% - разова комісія при видачі іпотечного кредиту;

оцінка нерухомості, яка проводиться за рахунок позичальника.

Для того, щоб отримати іпотеку, необхідно підтвердити в банківській установі наявність високих доходів. Перевагою вважаються високі доходи офіційної дружини/чоловіка.

Іпотека у світі

Україна має найвищі ставки по іпотеці в Європі і одні з найвищих у всьому світі. Попереду – лище Аргентина, Венесуела і Іран.

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На другому місці після України йде Білорусь (близько 14%), на третьому – Молдова (9,5%). В інших країнах іпотечні ставки значно нижчі і коливаються в межах від 1,4% (Фінляндія) до 6,4% (Чорногорія).