Іпотечні кредити під 10%, які анонсував президент України Володимир Зеленський, можуть з'явитися вже наприкінці 2020 року. Однак є три нюанси, які затягують процес.

Це карантинні обмеження, ціна – банки повинні сформувати процентну політику і мораторій на стягнення іпотечної нерухомості, заявила Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub.

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Іпотека Застава нерухомого майна, яке залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.

Карантинні заходи

Для відновлення іпотеки потрібна прозорість на ринку нерухомості і платоспроможний позичальник, багато що залежить від того, яким буде вихід з карантину. Якщо до кінця II кварталу всі обмеження будуть зняті і бізнес почне відновлюватися, то до кінця 2020 роки ми можемо говорити про запуск іпотеки, – пояснила Рожкова.

Для цього українські банки мають знизити процентні ставки.

Другий нюанс – ціна

Рожкова уточнила, що житло в іпотеку під 10% стане реальністю, якщо банки правильно побудують побудують процентну політику.

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Мораторій на стягнення іпотечного житла

Банківські установи очікують скасування мораторію на стягнення іпотечної нерухомості.

Третій нюанс – юридичні ризики, які банки закладають у вартість іпотеки. Наприклад, мораторій на стягнення валютної іпотеки. Їх потрібно вирішувати. Без цього іпотека не тільки не полетить, вона не буде запущена, – додала Рожкова.

Заступниця голови НБУ вважає, що запуск іпотеки позитивно вплине на відновлення економіки країни і суміжні галузі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що іпотека під 10% в Україні буде найближчим часом. А заступник голови НБУ Дмитро Сологуб уточнив, що банківська система поки не готова до такого іпотечного кредитування. За його словами, щоб це стало можливим, депозитні ставки мають знизитися майже вдвічі, а для цього має пройти час.

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У Мінфіні також прокоментували слова Зеленського. Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що теоретично такі умови на житло в іпотеку можливі, але поки є проблеми з законодавчими обмеженнями. Зокрема, мова йшла про прописку дітей.

Які ставки по іпотеці зараз

У 2020 році найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17-18%. Однак, щоб її отримати, необхідно виконати ряд вимог банку, а тому доступна вона далеко не всім.

В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%.

В Україні – найвищі ставки по іпотеці в Європі / Фото dengi

Під час оформлення іпотеки в Україні потрібно оплатити додатково:

0,5-1% - страхування здоров'я і життя позичальника на весь період сплати іпотеки;

0,7-1% - страхування об'єкта нерухомості;

0,7-1% - разова комісія при видачі іпотечного кредиту;

оцінка нерухомості, яка проводиться за рахунок позичальника.

Щоб отримати житло в іпотеку, необхідно підтвердити в банківській установі наявність високих доходів.

Що у світі

Україна має найвищі ставки по іпотеці в Європі і одні з найвищих у всьому світі. Попереду – Аргентина, Венесуела і Іран.