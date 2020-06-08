В Італії хочуть відновити побудовану в XII столітті село Фабрике ді Кареджіне, яке знаходиться на дні озера Вальі.

Місцеві чиновники задумалися про те, щоб зробити село туристичною визначною пам'яткою. Це може статися вже у 2021 році, пише CNN.

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Що сталося з селом

Фабрике ді Кареджіне була затоплена у 1946 році для будівництва греблі для гідроелектростанції.

Коли село затопили, в ньому був 31 будинок, де проживало 146 осіб. Жителів розселили, а на місці Фабрике ді Кареджіне створили штучне озеро Вальї.

Під воду пішло ціле містечко / Фото skynews

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Чому "привид"

Селище називають привидом, так як з моменту затоплення його бачили лише 4 рази – озеро висушували для ремонту ГЕС. Це було у 1958, 1974, 1983 і 1994 роках.

Селище можуть відкрити для туристів уже у 2021 році / Фото MeteoWeek

Що збереглося

В Фабрике ді Кареджіне, незважаючи на тривале затоплення, збереглися кам'яні будинки, цвинтарі і церква.

Зараз ведуться переговори між місцевою владою і енергетичною компанією Enel, яка володіє ГЕС і озером Вальї. Сторони обговорюють можливість осушення озера.