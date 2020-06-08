В Італії хочуть показати туристам 800-річне "село-привид" на дні озера
В Італії хочуть відновити побудовану в XII столітті село Фабрике ді Кареджіне, яке знаходиться на дні озера Вальі.
Місцеві чиновники задумалися про те, щоб зробити село туристичною визначною пам'яткою. Це може статися вже у 2021 році, пише CNN.
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Що сталося з селом
Фабрике ді Кареджіне була затоплена у 1946 році для будівництва греблі для гідроелектростанції.
Коли село затопили, в ньому був 31 будинок, де проживало 146 осіб. Жителів розселили, а на місці Фабрике ді Кареджіне створили штучне озеро Вальї.
Під воду пішло ціле містечко / Фото skynews
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Чому "привид"
Селище називають привидом, так як з моменту затоплення його бачили лише 4 рази – озеро висушували для ремонту ГЕС. Це було у 1958, 1974, 1983 і 1994 роках.
Селище можуть відкрити для туристів уже у 2021 році / Фото MeteoWeek
Що збереглося
В Фабрике ді Кареджіне, незважаючи на тривале затоплення, збереглися кам'яні будинки, цвинтарі і церква.
Зараз ведуться переговори між місцевою владою і енергетичною компанією Enel, яка володіє ГЕС і озером Вальї. Сторони обговорюють можливість осушення озера.