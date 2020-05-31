Талановиті архітектори представили свої проєкти на найбільшому міжнародному конкурсі A' Design Award & Competition. Кращі роботи потрапляють в особливу "книгу пошани".

Переможців обирали за кількома критеріями – унікальність, інноваційність, вплив на суспільство, енергоефективність та екологічність. 24 канал підібрав фото найцікавіших проєктів.

Читайте У Лондоні придбали один з найдорожчих будинків: як він виглядає

Cloud of Luster

Каплиця "Сяюча хмара" відкрилася в японському місті Хімедзі у 2019 році. У ній проводяться церемонії одруження. За словами автора – архітектора Тецуя Мацумото, це місце дозволяє сконцентруватися на самих молодятах.

Простір каплиці відкритий / Фото Stirling Elmendorf / Tetsuya Matsumoto / A' Design Award and Competition

Hill Wind Hotel & Resort

Курортно-готельний комплекс побудований в 2019 році в повіті Аньцзі (Китай). Регіон славиться бамбуковими гаями і безліччю "зелених" будівель. За задумом авторів, готель схожий на хмари з паперу та нагадує гніздо. Вікна комплексу виходять на ліс.

Готель-гніздо побудували у Китаї / Фото Song Ye and Xinghao Liu / Huafang Wang / A' Design Award and Competition

Ranwu

Кемпінг побудований у 2010 році в горах Тибету на висоті майже 4 тисячі метрів. Для будівництва використовувалась збірна сталева конструкція. Форма будови нагадує орла, який розправляє крила біля озера Ранву (в честь нього і названий готель).

Форма кемпінгу нагадує орла / Фото Arch-exist Photography / Arch-Hermit / A' Design Award and Competition

Актуально Найнезвичайніші будинки планети: як вони виглядають і де розташовані

Muh Shoou Xixi Hotel

Готель знаходиться у Ханчжоу (Китай). Його назва перекладається як "останній плід". За традицією фермери залишають його на дереві, щоб через рік був хороший урожай. Тут відпочиваючі можуть насолодитися атмосферою диких боліт, а також вибрати піші та водні маршрути для прогулянок.

Готель називається "Останній плід"​ / Фото SHIROMIO Studio, Three Wind, ZHOU Yijin / Shawn Cheung - GOA / A' Design Award and Competition

Park Zoo Hotel

Відкрився у 2018 році в Ханчжоу (Китай). В його стінах знаходяться різнокольорові пігулки, які нагадують про тестування нових ліків на лабораторних тваринах. В інтер'єр вписані фігури звірів, проте в очі вони не впадають. За словами дизайнера Лі Сян, люди часто дивляться на проблеми не під тим кутом.

У стінах готелю можна розгледіти таблетки​ / Фото: Shao Feng / Xiang Li / A' Design Award and Competition

Sorec Horse Park

Будується в Рабаті (Марокко) з 2019 року. При будівництві використовуються екологічні матеріали, щоб не чинити згубного впливу на навколишнє середовище. За словами головного архітектора Вікі Чана, двосхилий дах нагадує коня, що скаче.

Кінь на даху став родзинкою будівлі​ / Фото Avoid Obvious Architects / Vicky Chan / A' Design Award and Competition