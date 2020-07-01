1% населення планети готується до можливого апокаліпсису. Спортивні зірки, керівники хедж-фондів та IT-компаній мають бункери у своїх оселях. Вважається, що у Білла Гейтса їх навіть кілька.

Якщо сказати фразу "бункер для кінця світу", то уява швидко намалює ряди ліжок, стоси їжі та бетонні стіни. Напруга через загрозу масового вимирання актуальна на рівні часів Холодної Війни. Але нинішні укриття дуже відрізняються, пише CNN.

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Відзначають зростаючий попит на структури, які захищають від будь-якого ризику, будь-то глобальна пандемія, астероїд чи Третя Світова. А у той самий час вони мають надавати усі люксові послуги.

"Бункер вашого батька чи діда не був настільки комфортним", – каже Роберт Вісіно, СЕО компанії Vivos та бізнесмен у сфері нерухомості. Vivos будує укриття високого класу навколо світу: "Вони були сірі, металеві, як корабель чи щось військове. А правда у тому, що людство не зможе довгий час виживати у настільки спартанських умовах".

Дизайн інтер'єру для кінця світу

Номер у сучасному підземному бункері / Фото CNN

Вплив обрання Трампа Гарі Лінч, очільник техаської компанії Rising S. зазначає: продажі у 2016 році їх штучних люксових бункерів виросли на 700% у порівнянні з 2015 роком. А з часу виборів президента США Трампа продажі злетіли на 300%.

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Rising S робить сталеві бункери, які повинні служити поколінням людей, можуть зберігати річний запас продуктів та витримувати землетруси. Vivos підтверджують це: розпродали всі місця у спільних бункерах у 2019 році як лібералам так і консерваторам.

Коли дехто бажає жити у бункері самому, інші вимагають створення умов більш схожих на реальний світ, де кілька родин можуть бути поряд. Часто використовують старі військові або ракетні бункери, які збудували США або СРСР. Якщо їх зводити сьогодні, це обійшлося би у сотні мільйонів доларів. Такі локації можуть вистояти після ядерного удару, деякі мають електростанції, системи очищення води та повітря (від радіації, біо/хімічної зброї).

Подекуди можна зустріти навіть сади для вирощування овочів та фруктів прямо під землею. Щодо необхідних професій, таких як лікар чи вчитель, то над цим в США теж вже працюють, щоб створити повністю автономні спільноти. Але не тільки технікою та людьми, бо дизайн та наповнення теж вкрай важливе.

Як має бути всередині бункеру VivosxPoint / Фото terravivos

Бункери майбутнього Один з найбільших комплексів розташований у Блек Хілз. У залежності від забаганок замовника місце в укритті Один з найбільших комплексів розташований у Блек Хілз. У залежності від забаганок замовника місце в укритті VivosxPoint може коштувати від 25 тисяч (мінімалістичне житло) до 200 тисяч доларів (люксове житло) США. У цьому комплексі в штаті Південна Дакота 575 місць. Раніше споруди служили Армії США до 1967 року і можуть вмістити до 5000 людей. Там будуть розташовані театр, шкільні класи, сади, медична клініка, спа та тренажерний зал.

Вхід до бункера Survival Condo / Фото Archinect

Інша фірма – Survival Condo – має два колишніх ракетних комплекси у Канзасі, де в 1960-х базувалися ракети "Атлас" з ядерними боєголовками. "Нашим клієнтам продають ще один заміський будинок, який одночасно – укріплений ядерний бункер, – розповідає керівник Ларрі Холл. – Це дозволяє їм інвестувати у актив, а не у витрати".

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Звичайно, є різні версії: від маленького бункеру на 83 кв.м. з напівповерхом до величезного на 334 кв.м. за 4,5 млн доларів США. Локації доступні для власників у будь-який час, незалежно від того, чи дійсно насувається якась загроза.

Всередині – театр, бар, бібліотека, магазин, басейн. На відміну від інших, у цій споруді діє асоціація, яка встановлює правила. Під час справжньої надзвичайної ситуації, власники будуть змушені працювати кілька годин на добу.

Нове життя сховищ у Європі

Всередині Vivos Europa One / Фото Vivos

Для тих, кому такий варіант здається віддаленим від природи чи недостатньо розкішним, є інший – Vivos Europa One, який називають "сучасним ковчегом Ноя". Він розташований у Німеччині, в колишньому сховищі зброї.

Бункер "виколупали" з твердої породи, він пропонує 34 приватні резиденції на 232 кв.м. кожна з можливістю додати другий поверх. Тоді загальна площа складе близько 500 кв.м.

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На відміну від США, бункери в Німеччині продаються пустими, кожен власник має сам обставити його як захоче. Серед доступних опцій – басейн. Роберт Вісіно порівнює персональні бункери з підземними яхтами та навіть рекомендує наймати дизайнерів, які працювали з реальними кораблями.

"Більшість цих людей має дорогі яхти, тож вони знайомі з ними. У них є смак, розуміння та бачення, як все має виглядати в кінці", – розповів він. Через укриття прокладена трамвайна лінія, яка може доставляти жителів з одного кінця Europa One на інший. Всередині можна відвідати ресторани, театр, магазини з кавою, басейн та ігрові зони.

У нас є всі послуги як вдома, але також більшість з тих, коли ви не вдома, – пояснює Вісіно.

У сусідній Чехії теж є варіант, він має назву Oppidum – "найбільший бункер для мільярдерів на всій планеті", як його рекламують. Він знаходиться у надзвичайно секретному місці, колись там був спільний проект СРСР та Чехословаччини, який почали будувати лише у 1984 році. Тобто "Оппідум" –наймолодший з бункерів "Судного Дня".

Цікаво, що у Чехії є наземний маєток та гігантський підземний комплекс на 7153 кв.м! Від опцій вказаних вище, "Оппідум" виділяє наявність сховища для вина.

Хоча багато хто каже, що ці структури непотрібні, особливо люксові, розробники не погоджуються. Вони на рік чи на більше, каже Роберт Вісіно і додає: краще вони будуть комфортними.